"profil": UN-Generalsekretär Ban Ki-moon will Diskussion über Anklage von Baschar al-Assad

"Enorme Verletzungen von Menschenrechten" in Syrien können "gleichbedeutend mit Kriegsverbrechen" sein - jüngste Provokationen Nordkoreas "völlig inakzeptabel"

Wien (OTS) - In einem Interview in der Montag erscheinenden Ausgabe des Nachrichtenmagazins "profil" spricht sich UN-Generalsekretär Ban Ki-moon dafür aus, eine Anklage von Syriens Präsident Baschar al-Assad vor dem Internationalen Strafgerichtshof (ICC) zu debattieren. "Meine Hochkommissarin für Menschenrechte, Navi Pillay, hat erklärt, dass dieser Fall vom Internationalen Strafgerichtshof behandelt werden sollte. Und auch ich unterstütze eine Diskussion hierüber", so Ban Ki-moon. Die "enormen Verletzungen von Menschenrechten" in Syrien "können gleichbedeutend mit Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit sein".

Weiters warnt der UN-Generalsekretär vor einer Bewaffnung der Rebellen durch westliche Staaten: "Wenn Waffen an die Konfliktparteien gelangen, verlängert dies nur die militärische Konfrontation und führt zu noch mehr Opfern."

Die jüngsten Provokationen des nordkoreanischen Regimes bezeichnet Ban als "völlig inakzeptabel". Die Führung in Pjöngjang solle besser "das Wohlergehen ihrer eigenen Bevölkerung angesichts der ernsten wirtschaftlichen Probleme im Auge haben", betont Ban im "profil"-Interview.

