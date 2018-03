Turkcell stellt Fraueninitiative "Starke Frauen, Starke Türkei" bei der UN vor

Istanbul, Türkei (ots/PRNewswire) - Turkcell , das führende türkische Kommunikations- und Technologieunternehmen, repräsentierte die Türkei am 5. März auf der Sitzung zur Frauenrechtskommission der Vereinten Nationen (Women's Empowerment Principles - WEP). Chief Corporate Affairs Officer Koray Öztürkler präsentierte Turkcell als ein Vorbild für führende globale Unternehmen und als erstes türkisches Technologieunternehmen, das Geschlechterungleichheiten durch seine Projekte im Bereich der sozialen Verantwortung von Unternehmen mit Schwerpunkt auf dem Grundsatz "Stärkung der Frauen" bekämpft und abbaut.

Die 5. in diesem Jahr von Österreich und Schweden veranstaltete Konferenz wurde von UN-Partnerländern, führenden Geschäftsleuten, Wissenschaftlern und NGO-Vertretern besucht. Öztürkler äusserte sich folgendermassen: "Es ist eine Ehre, die Türkei mit Turkcells Pionierprojekten im Bereich soziale Verantwortung bei einer Veranstaltung vertreten zu dürfen, die sich ausschliesslich mit der Befähigung von Frauen befasst. Chancengleichheit für unsere Frauen gewährleistet die Zukunft unserer Kinder. Wir versuchen, Chancengleichheit in jedem Lebensbereich anzubieten, und unterstützen Frauen durch unsere neuesten Technologien und Projekte für soziale Verantwortung von Unternehmen sowie durch die Bereitstellung von Beschäftigungsmöglichkeiten. Seit wir vor 2 Jahren das letzte Mal hier waren, um unser Snowdrops-Projekt vorzustellen, haben wir uns beständig für unterschiedliche Projekte engagiert. Dazu gehören die Projekte Frauenpower für die Wirtschaft, zum Thema Chancengleichheit am Arbeitsplatz, das Gemeinschaftsprojekt mit dem Ministerium für Familie und Soziales Gewalt gegen Frauen - nicht mit uns!sowie eine Personalpolitik, die Turkcell in seinem Engagement für Frauen von anderen Unternehmen abhebt. Wir freuen uns sehr darüber, die Türkei bei einer solchen Veranstaltung mit unserer Vision "Starke Frauen, Starke Türkei" vertreten zu dürfen."

Die Konferenzteilnehmer konnten sich anhand der beeindruckenden Zahlen persönlich vom Erfolg Turkcells überzeugen:

Snowdrops: Das Projekt zur Bereitstellung von gleichen Bildungsmöglichkeiten für benachteiligte Mädchen wurde im Jahr 2000 in Zusammenarbeit mit dem Verein für modernes Leben entwickelt. Bisher wurden über 100.000 Stipendien gewährt. Auch weiterhin erhalten jedes Jahr 10.000 junge türkische Frauen finanzielle und moralische Unterstützung.

Frauenpower für die Wirtschaft: Gemeinsam mit der Türkischen Gesellschaft für Abfallvermeidung ("TISVA") und dem türkischen Programm für Mikrofinanzierung Grameen wurde die Kampagne "Frauenpower für die Wirtschaft" ins Leben gerufen Ziel der Kampagne ist es, innerhalb von vier Jahren 100.000 Frauen zu erreichen. Turkcell spendete für den Anfang 400.000 TRY, um Frauen eine verstärkte Teilnahme am Wirtschaftsleben zu ermöglichen. Zudem organisierte Turkcell ein Gala-Dinner mit dem Wirtschaftswissenschaftler und Nobelpreisträger Muhammad Yunus aus Bangladesh als Ehrengast, das von türkischen Wirtschaftsführern besucht wurde und weitere 400.000 TRY für die Kampagne einbrachte.

Gewalt gegen Frauen - nicht mit uns!: In einem Versuch, die Bevölkerung auf diese traurige Realität aufmerksam zu machen, die den Familienzusammenhalt zerstört und der ganzen Gesellschaft Schaden zufügt, wurde eine nationale 360-Grad-Sensibilisierungskampagne ins Leben gerufen.

Beschäftigung: Turkcells Personalpolitik ermöglicht die Beförderung von Frauen in Führungspositionen, einschliesslich der obersten Führungsebene. 42 % der Führungskräfte bei Turkcell sind Frauen. Insgesamt stellen Frauen bei Turkcell 49 % der Belegschaft.

