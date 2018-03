Marken eröffnet Pharmadepot im chinesischen Beijing

(PRN) - - Globales Depotnetzwerk nähert sich der letzten Entwicklungsphase

Research Triangle Park, North Carolina (ots/PRNewswire) - Marken hat heute die Fertigstellung seines neuen Pharmadepots in Beijing (China) bekannt gegeben. Die neue Einrichtung verfügt über einen GMP-konformen Bereich von 850 Quadratmetern für die temperaturgeregelte Lagerung und für die Auslieferung von Materialien für klinische Studien und befindet sich direkt am Beijing Capital International Airport. Das neue Pharmadepot befindet sich am selben Ort wie die existierende Zweigstelle von Marken in Beijing, um den Kunden einen vollständig integrierten Service zur Verfügung stellen zu können - den besten seiner Klasse.

"Wir sind sehr erfreut, die Fertigstellung unseres neuen Depots in China bekannt geben zu können. Wir verfügen jetzt über sechs vollständig betriebsbereite Depots, die sich weltweit in strategischen Regionen befinden. Wir planen, noch vor Ende des Jahres 2013 fünf weitere Depots zu eröffnen. Eine unsere entscheidenden Prioritäten für das Jahr 2013 ist die Erweiterung unseres Netzwerkes, um unseren Kunden die effizientesten und flexibelsten Lösungen bieten zu können", sagte Gerit Offenhauser, Leitender Vizepräsident des Bereichs Clinical Trials Distribution.

Die Depots von Marken stellen sichere und temperaturgeregelte Lagerung und Auslieferung für Pharmazeutika, Biostoffe, medizinische Geräte und Diagnosegeräte zur Verfügung. Das neue Depot ergänzt Markens bestehendes Netzwerk globaler Depots in Deutschland, Singapur, den USA, Argentinien und Mexiko. Markens Depotnetzwerk ist über die Solo-Plattform verbunden, ein globales Cloud-basiertes System für das Lagerbestandsmanagement auf dem neuesten Stand der Technik, das nach 21 CFR, Abschnitt 11 zertifiziert wurde und Dosierungen auf Patientenebene nachverfolgt.

Wes Wheeler, CEO von Marken sagte: "Wir sind stolz darauf, unser Depotnetzwerk der Pharmaziedienste ins chinesische Beijing erweitern zu können. Wir arbeiten daran, weitere Depots in wichtigen Ländern auf dem ganzen Globus zu eröffnen, darunter Brasilien, Chile, Kolumbien und Russland. Erweiterte Investitionen in Einrichtungen und Technik ermöglichen uns die fortlaufende Gewährleistung, unseren Kunden global Lösungen für die klinische Lieferkette mit vollständigem Service zur Verfügung zu stellen, die Kurier? und Logistikdienstleistungen höchster Qualität liefern."

Über Marken

Marken ist der führende Anbieter in der weltweiten klinischen Lieferkette im Bereich der Pharma- und Biobranche. Das Unternehmen beliefert in mehr als 150 Ländern über 49.000 Fachleute in klinischen Studien. Marken integriert Dienstleistungen der Bereiche Depot und Logistik zu Lösungen, welche klinische Studien

auch

in abgelegenen, noch unbehandelten Regionen ermöglichen.

