Ramco Systems führt Aviation on Cloud für Helikopterbetreiber ein

Las Vegas

Entschlossen, das kleine Segment der Helikopterbetreiber mit Aviation on Cloud zu transformieren

Ramco Systems, der globale Anbieter von Aviation Software für die Cloud sowie für Mobilgeräte und Tablets, kündigte heute die Einführung seiner ultracoolen und für mobile Geräte geeigneten Software ?' Ramco Aviation on Cloud ?' für das Segment der Helikopterbetreiber auf der HELI-EXPO 2013 an, der bedeutendsten Messe für Helikopterbetreiber weltweit. Ramco ist der führende Anbieter von MRO- und M&E-Software für das Segment der Helikopterbetreiber und wird mit der Einführung einer Cloud-Version in der Lage sein, den Kunden die für sie am besten geeigneten Ausgabeoptionen anzubieten.

Das neu eingeführte Cloud-Angebot wird die einzigartigen Bedürfnisse von kleinen Betreibern/MROs im Bereich der Helikopterbetreiber erfüllen, die bisher unvereinbare Einzellösungen nutzten oder auf manuelle Arbeiten auf Papier bzw. in Excel vertrauen mussten. Die einzige andere verfügbare Lösung war die lokale Software Aviation MRO, die kostspielig war, Wartung und häufige Upgrades erforderlich machte und für grosse und komplexe Umgebungen konzipiert wurde.

Bei der Einführung sagte P. R. Venketrama Raja, Vice Chairman und Managing Director bei Ramco Systems,: "Helikopterunternehmen und MROs, die das Segment der Helikopterbetreiber bedienen, sehen sich ungeachtet der Grösse des Unternehmens kontinuierlich mit betrieblichen Hindernissen wie z. B. verlängerter Abstellzeit von Luftfahrzeugen, Einhaltung der strengen Vorschriften, unvereinbaren IT-Systemen und nicht handhabbaren Lieferketten konfrontiert. Nachdem wir der Branche die erstklassige Software Aviation MRO angeboten haben, verstehen wir, dass die Bedürfnisse kleiner Betreiber sich davon sehr unterscheiden. Deshalb haben wir eine spezifische Lösung gestaltet, die ihre Bedürfnisse zu einem Bruchteil der Kosten der herkömmlichen Software sehr effektiv erfüllt."

Virender Aggarwal, CEO bei Ramco Systems, fügte hinzu: "Die Helikopterbetreiber sind für uns ein wichtiges Segment, und wir sind schnell gewachsen, da wir unseren Kundenstamm um einige der führenden Namen der Branche erweitern konnten. Der Markt besteht heute zu 80 % aus kleinen Betreibern. Die meisten von ihnen arbeiten mit Excel-Arbeitsblättern und besitzen keine integrierte M&E/MRO-Software, da sie sich die herkömmlichen Systeme nicht leisten können. Mit Ramco Aviation on Cloud wenden wir uns an dieses unterversorgte Marktsegment, und wir freuen uns darauf, unsere globale Führungsposition auszubauen."

Die Ramco Aviation Suite wurde eigens für die Luftfahrtindustrie entwickelt und auf die speziellen Bedürfnisse von Fluggesellschaften, Betreibern von Rotorflugzeugen und unabhängigen MROs abgestimmt. Die Lösung unterstützt Luftfahrtunternehmen dabei, bewährte Verfahren in alle Engineering- und Wartungsmassnahmen einzuführen und die Betriebskosten zu senken. Ramco hat Funktionen wie Mobility und Gen-Y Interface hinzugefügt, die die Art, wie die Aviation-Anwender Technologie zur Wartung ihrer Flotte einsetzen, neu definieren wird.

Über Ramco Aviation:

Ramco Aviation Suite liefert globale Software-Lösungen für Aviation Maintenance & Engineering (M&E) und Maintenance Repair & Overhaul (MRO). Zu den Kunden von Ramco zählen unter anderem Air India, Pinnacle Airlines, CONAIR, PHI, Air Methods, Era Helicopters, AeroMexico Connect, Republic Airways, Chautauqua, Shuttle America, TACA Regional, SafeAir Limited von Air New Zealand, JEJU Air Co. Ltd. Gulf Helicopters, FL Technics, Columbia Helicopters, Air Medical Group, AlSalam Aircraft Co., Jazeera Airways, ADAC Luftfahrt Technik, AirWorks, GoAir und Yemen Airways.

Weitere Details finden Sie auf http://www.ramco.com/aviation

