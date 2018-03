Parkettfaszination in jeder einzelnen Lamelle / Schiffsböden für fühlbar mehr Natürlichkeit zuhause

Wohngesundheit, Nachhaltigkeit, Natürlichkeit: mehr als etablierte Begriffe, die Hausbauern und Renovierern immer wichtiger werden. So ist es kein Wunder, dass gerade Holzböden mit geölter Oberfläche und rustikaler natürlicher Ausstrahlung besonders gefragt sind. Wer mit diesen Attributen ausschließlich Landhausdielen verbindet, liegt jedoch nicht ganz richtig. Denn HARO bietet jetzt Parkett im Schiffsboden-Design, das mit jeder einzelnen Lamelle sichtbar und fühlbar natürlich ist. Reliefartige Strukturen, eine vierseitige Fase und Naturöl, das den rustikalen Charakter unterstreicht, zeichnen einen Boden, der eine vollkommen neuartige Raumwirkung erzielt.

Charakteristisch für das Schiffsbodendesign sind die drei nebeneinander liegenden Deckelemente. Im Format 180 x 2200 mm bietet HARO eine große Palette an unterschiedlichen Holzarten und Oberflächen für jeden Wohnstil und Anspruch. Die relief strukturierten Böden in den gefragten Holzarten Eiche, Buche und Esche sind dabei die neuesten Hingucker. Eine zweite neue Kollektion sanfter strukturierter HARO Schiffsböden nimmt sich optisch etwas zurück und überlässt Möbeln und Wohnaccessoires den starken Auftritt. Alle HARO Schiffsböden lassen sich mit dem Verbindungssystem Top Connect schnell und einfach auch auf Fußbodenheizung verlegen. Alle HARO Parkettböden werden vom Baumstamm bis zur fertigen Diele am Standort im oberbayerischen Rosenheim hergestellt. Schließlich steht die Marke HARO im besonderen Maße für Qualitätssicherung sowie eine nachhaltige und umweltfreundliche Produktion Made in Germany. Alle HARO Parkettböden sind 100 % PEFC-zertifiziert, verfügen über die bauaufsichtliche Zulassung und den Blauen Engel. Weitere Informationen unter www.haro.de.

