Neues Team in FCG Jugend Wien

Leili Aliasgari mit 100% gewählt

Wien (OTS/FCG) - Am gestrigen Landesjugendtag der FCG Wien wurde Leili Aliasgari mit 100% Prozent gewählt. Sie wird in Zukunft gemeinsam mit ihren Stellvertretern Ferdinand Waldstein, Caroline Hungerländer und Franz Schweiger die Geschicke der FCG Jugend Wien leiten. Als wichtigste Ziele formulierte sie Junges Wohnen, eine bessere Vereinbarkeit von Studium und Beruf sowie eine aktive Arbeitsmarktpolitik der öffentlichen Hand für Österreichs Jugend. "Ich freue mich schon auf die gemeinsame Arbeit mit Jugendvertrauensräten, Betriebsräten und aktiven Mitgliedern. Gemeinsam können wir sicher einiges zu einer Verbesserung unserer Situation in Wien beitragen", so Aliasgari.

