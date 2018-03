RK-Terminvorschau vom 11. bis 26. März 2013

Wien (OTS) - In der Zeit vom 11. bis 26. März 2013 hat die Rathauskorrespondenz vorläufig folgende Termine vorgemerkt (Änderungen vorbehalten):

MONTAG, 11. MÄRZ: 09.30 Uhr, Fototermin: "Ausbau der Volksschule Mannagettagasse" mit StR Oxonitsch (19., Mannagettagasse 1) 10.00 Uhr, Mediengespräch "Moderne Erstversorgung im Wilhelminenspital" und anschließende Führung durch die neue Einrichtung mit StRin Wehsely, KAV-GD Marhold und die ärztliche Direktorin Hörnlein (Wilhelminenspital, 16., Montleartstraße 37, Konferenzraum im Direktionsgebäude, 1. Stock) 10.00 Uhr, Wiener Gemüsesaison startet mit "Riesen von Aspern" mit StRin Sima und LGV-Vorstand Gerald König (18., Am Kutschkermarkt, Ecke Gertrudplatz) DIENSTAG, 12. MÄRZ: 11.30 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters 12.00 Uhr, Pressekonferenz und Auslosung der "EM Rhythmische Gymnastik Wien 2013" mit StR Oxonitsch (Rathaus, Nordbuffet) 14.00 Uhr, Überreichung der Otto-Glöckel-Medaille der Stadt Wien an Vizepräsidentin Marina Jahn, Oberschulrat Direktor Josef Reichmayr, Prof. Dr. Gerhard Scheidl, Dr. Günther Steindl und FH-Prof. Dr. Heinz Wilfing durch StR Oxonitsch (Rathaus, Wappensaal) 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Mensch und Tier - näher als man denkt?", Impulsreferat: Univ.-Prof. Dr. Kurt Kotrschal (Rathaus, Festsaal) 19.30 Uhr, Verleihung des "Sachgüter- und Dienstleistungs-Award 2013" der Wirtschaftsagentur Wien mit Vbgmin Brauner und WKW-Präsidentin Jank (Odeon, 2., Taborstraße 10) MITTWOCH, 13. MÄRZ: 09.30 Uhr, Eröffnung "Kooperation Cinemagic/Constantin/VHS" mit StR Oxonitsch und Stadtrat Ludwig (VHS Wiener Urania, 1., Uraniastraße 1) 11.30 Uhr, Pressegespräch WienTourismus "Kongress-Bilanz 2012" mit Vbgmin Brauner, Tourismusdirektor Kettner und Christian Mutschlechner, Leiter des Vienna Convention Bureau (Landtmann's Bel-Etage, 1., Oppolzergasse 6, Mezzanin, Eingang seitlich vom Café Landtmann) 14.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Simmering (Amtshaus, 11., Enkplatz 2, Festsaal) 18.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Hietzing (Amtshaus, 13., Hietzinger Kai 1-3, Großer Festsaal) 19.00 Uhr, Festveranstaltung: Univ.-Doz. Dr. Siegfried Mattl (Ludwig Boltzmann Institut für Geschichte und Gesellschaft): "Ephemeres Stadtbild - Die Filmsammlung media wien des Wiener Stadt- und Landesarchivs." (Rathaus, Wappensaal) DONNERSTAG, 14. MÄRZ: 13.30 Uhr, Exkursion - TU-Wien-Sanierung - Baustelle ehem. Chemiehochhaus" (Treffpunkt: Wiener Planungswerkstatt, 1., Friedrich-Schmidt-Platz 9), Infos: http://www.ots.at/redirect/energiestadt 16.30 Uhr, Sitzung der Bezirksvorstehung Währing (Amtshaus, 18., Martinstraße 100, 2. Stock, Festsaal) 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: Eröffnung der "Tanz der Signale 2013" - "Vom Notenschrank zur Datenbank", Impulsreferat: Univ.-Prof.in Dr.in Cornelia Szabó- Knotik (Rathaus, Festsaal) SONNTAG, 17. MÄRZ: 11.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: Matinee "Gustav Manker zum 100. Geburtstag", Mitwirkende: Andrea Eckert, Karlheinz Hackl, Michael Heltau, Walter Langer, Dolores Schmidinger, Hilde Sochor, Brigitte Swoboda, Peter Turrini (Volkstheater Haupthaus, 1., Neustiftgasse 1) MONTAG, 18. MÄRZ: 10.30 Uhr, Pressebesichtigung "Alle Meschugge? Jüdischer Witz und Humor" (Jüdisches Museum Wien, 1., Dorotheergasse 11) 14.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Verdienstzeichens der Republik Österreich an Tobias Breitschädel sowie des Silbernen Verdienstzeichens des Landes Wien an Hans Dufek, Dr. Ernst Kallinger und Walter Nekham durch StR Oxonitsch (Rathaus, Wappensaal) DIENSTAG, 19. MÄRZ: 11.30 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters MITTWOCH, 20. MÄRZ: 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr, 1. Bezirksseniorentag in der Wiener City, Ehrenschutz: BVin Stenzel (Bezirksvorstehung Innere Stadt, Altes Rathaus, 1., Wipplingerstraße 8) DONNERSTAG, 21. MÄRZ: 17.00 Uhr, Führung durch die Ausstellung "Energie.Stadt.neu.denken" (Wiener Planungswerkstatt, 1., Friedrich-Schmidt-Platz 9), Infos: www.wien.at/Stadtentwicklung/veranstaltungenausstellungen/2012/energi estadt) DIENSTAG, 26. MÄRZ: 11.30 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters

