MORGEN, 15:30h "Qualifikation JETZT!" - Hol dir ein Stück vom Kuchen

SPÖ Frauen Döbling verteilen "mehr Chancengleichheit" am Sieveringer Spitz

Wien (OTS/SPW) - Anlässlich des Internationalen Frauentags machen die SPÖ Frauen in Döbling morgen auf mehr Ausbildungs- und Jobchancen für Frauen durch den Qualifikationsplan Wien aufmerksam. Bei ihrer Straßenaktion am Sieveringer Spitz im 19. Wiener Gemeindebezirk können sich Frauen (sowie Medienvertreterinnen und Medienvertreter) von 15:30 bis 17:30 Uhr ihr "Stück vom Kuchen" holen. Die Metapher steht für mehr Chancengleichheit und Gleichberechtigung am Ausbildungs- und Jobmarkt. Die SPÖ Frauen Döbling informieren darüber, wie durch den Qualifikationsplan Wien Frauen ihre Chancen auf Fort- und Weiterbildung wahrnehmen können und gratulieren zudem zum Internationalen Frauentag. ****

In Döbling leben viele Frauen, die aus Gründen wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf nach ihrer Karenz einen Teilzeitjob suchen und annehmen. - Die Folge: Teilzeitfalle und die Ungleichheit in der Verteilung des Einkommens. Da inzwischen mehr Anforderungen an einen Beruf gestellt werden, sind Frauen mit formal geringen Bildungsabschlüssen in allen Bereichen benachteiligt. Sie haben wenig bis gar keine Einstiegs- und Aufstiegschancen im Beruf und sind vor Jobverlust wenig gesichert. Wie Frauenvorsitzende der SPÖ Wien, Vizebürgermeisterin Renate Brauner vergangene Woche betonte, sind Aus- und Weiterbildung die Schlüssel zu besseren Jobchancen und mehr Einkommen. Als Fördermaßnahme erstellt die Stadt Wien den Qualifikationsplan Wien, mit dem Frauen ihre Job- und Ausbildungschancen wahrnehmen, sich weiterbilden und Abschlüsse nachholen können.

Bei der Straßenaktion der SPÖ Frauen Döbling sollen sich Frauen symbolisch ihr "Stück vom Kuchen" holen, und damit ihre Chancen auf mehr Aus- und Weiterbildung sichern - damit Frauen im Beruf weiterkommen, gleich viel verdienen und die gleichen Karrieremöglichkeiten haben.

"Qualifikation JETZT!" - Straßenaktion der SPÖ Frauen Döbling Zeit: 08.03.2013, 15:30 - 17:30 Uhr, solange der Vorrat reicht!

Ort: Sieveringer Spitz (gegenüber ERSTE Bank), 1190 Wien

