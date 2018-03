Lebendige Demokratie braucht gut informierte Jugendliche

Landesrätin Mennel gratulierte den Siegerinnen und Siegern des Europa-Quiz

Bregenz (OTS/VLK) - "Nur wer ausreichend informiert ist, kann mitreden, sich einbringen und aktiv werden, wenn es um die Gestaltung und Steuerung politischer Prozesse geht", sagte Schullandesrätin Bernadette Mennel am Donnerstag, 7. März 2013, im Landhaus, wo sie den Landessiegerinnen und -siegern des diesjährigen Quiz "Politische Bildung" gratulierte.

Für das Bundesfinale vom 17. bis 19. April in Niederösterreich qualifizierten sich Jonathan Bilgeri (VMS Hittisau), Christoph Moll (BG Dornbirn), Alexander Juen (HAS Bregenz), Andreas Sulzberger (HAK Bludenz) und Lukas Winkler (BG Feldkirch).

Das Europa-Quiz ist längst zu einer Institution in Sachen Politischer Bildung an Vorarlbergs Schulen geworden. Es leistet einen wertvollen Beitrag zu einer verbesserten Informations- und Basisbildung bei jungen Menschen, was wichtig für deren zukünftige Mitgestaltung in Politik und Gesellschaft ist.

"Dass Vorarlbergs Schülerinnen und Schüler beim Europa-Quiz immer tolle Leistungen erbringen, ist nicht zuletzt ein Verdienst der Lehrerinnen und Lehrer", betonte Landesrätin Mennel und dankte gleichzeitig allen, die am Quiz teilgenommen haben. "Dadurch habt ihr gezeigt, dass euch unsere politische Gegenwart und Zukunft ein Anliegen ist."

Die Platzierungen im Detail:

Vorarlberger Mittelschule:

1. Jonathan Bilgeri (VMS Hittisau)

2. Linus Beer (VMS Hittisau)

3. Stefan Gerbis (VMS Hittisau)

AHS Unterstufe:

1. Christoph Moll (BG Dornbirn)

2. Isabella Leonie Brotzge (BG Dornbirn)

3. Paul Müller (BG Feldkirch)

BMS:

1. Alexander Juen (HAS Bregenz)

2. Lukas Hitzel-Pfeil (HAS Bludenz)

3. Drogana Zelenovic (HAS Bludenz) und Marco Unterrainer (HAS Lustenau)

BHS:

1. Andreas Sulzberger (HAK Bludenz)

2. Georg Fessler (HAK Bregenz)

3. Linda Bolavic (HAK Bludenz), Jonas Herburger (HAK Lustenau), Sebastian Adam (HTL Bregenz), Isabella Stecher (HLW Feldkirch) und Mark Schneider (HTL Bregenz)

AHS Oberstufe:

1. Lukas Winkler (BG Feldkirch)

2. Christian Nagel (BG Blumenstraße)

3. Frank Jenny (BG Dornbirn)

