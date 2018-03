ORF Ö1- Mittagsjournal 12.00 h

ORF Funkhaus Wien (OTS) - Mittagsjournal / Donnerstag, 07.Mär 2013 12:00.00

Wetter - Gerold Stein

Nordkorea droht mit Erstschlag - Fabio Polly

Modgespräch Karim El Gawhary zu akt. Lage in Ägypten -

Agathe Zupan

Häupl zu Volksbefragung - Monika Feldner-Zimmermann

Lücken im Transparenzgesetz - Wolfgang Werth

Initiatoren zu Amtsgeheimnis - Andreas Jölli

Bleibt Rosenkranz ? - Klaus Webhofer

Live-Ticker bei Gericht - Barbara Reichmann

Reportage Demokratiewerkstatt - Katja Arthofer

EU-Innen-u. Justizminister: Schengen nicht ausgeweitet -

Tim Cupal

Berlakovich zu Rechtsunsicherheit in Ungarn -

Manuel Marold

PK Flächenverbrauch in Europa (Global 2000, SERI) -

Martin Haidinger

D: Piraten zerbrechen - Peter Fritz

Elternbefragung zu Impfen u Ernährung von Kindern -

Gudrun Stindl

JP Hinweis: Trinkwasserversorgung in Österreich -

Astrid Plank

Peter Esterhazy Roman "Esti" - Birgit Schwarz

Wetter - Gerold Stein

Nachrichten - Paul Kraker

Englische Nachrichten - Genny Johnson

Französische Nachrichten - Blaise Gauquelin

Moderation: Agathe Zupan

Regie: Hubert Arnim-Ellissen

Rückfragen & Kontakt:

ORF Ö1-Journal-Produktion