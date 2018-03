INSPIRING NETWORK entwickelt Printmagazin für die Macher von "Expeditionen ins Tierreich" / Publikumstitel mit Schwerpunkt Natur und Tiere erscheint ab 19. April regelmäßig

Hamburg (ots) - Der Hamburger Verlag INSPIRING NETWORK und Deutschlands führender Tierfilmproduzent, die Doclights GmbH im Studio Hamburg, entwickeln ein neues Publikumsmagazin. Das Heft mit dem Schwerpunkt Natur und Wildtiere entsteht in Kooperation mit der Heinz Sielmann Stiftung und kommt ab dem 19. April 2013 in den Handel. Es wird vierteljährlich zu einem Copypreis von knapp fünf Euro erscheinen.

Inspiration für das neue Magazin ist die vor gut 50 Jahren von Heinz Sielmann gegründete Erfolgsserie "Expeditionen ins Tierreich", die von Doclights für den NDR produziert wird.

"Es gibt so viel jenseits einer normalen TV-Produktion zu berichten, ständig sind zehn unserer Tierfilmer überall in der Welt unterwegs. Hinzu kommen Naturschutzthemen, die im Fernsehen gar nicht in Tiefe behandelt werden können. Wir freuen uns deshalb, zukünftig mit dem tollen Team von INSPIRING NETWORK mehr über diese Hintergründe zu erzählen", so Jörn Röver, Geschäftsführer der Doclights GmbH.

INSPRING NETWORK produziert u. a. die Magazine EMOTION und HOHE LUFT und wird alle verlegerischen Aufgaben des neuen Tiermagazins übernehmen - Redaktion, Vermarktung, Marketing und Vertrieb. "Das Heft wird eine breite Zielgruppe begeistern, denn es spricht Natur-und Tierfans in jedem Alter gleichermaßen an", sagt INSPIRING NETWORK-Entwicklungschefredakteur Andreas Möller.

Michael Beier, geschäftsführender Vorstand der Heinz Sielmann Stiftung, freut sich auf die Zusammenarbeit: "Unsere Stiftung möchte die Schönheit der Natur und Tierwelt allen Menschen zugänglich machen. Das neue Magazin bietet dafür eine große Chance und wir sind stolz, als Partner dabei zu sein."

Anzeigenschluss für Ausgabe 1/2013 ist der 18. März. Eine 1/1 Anzeigenseite kostet 9.500 Euro. Die Vermarktung übernimmt das Team von INSPIRING NETWORK unter der Leitung von Sales Director Wencke von der Heydt. Ansprechpartnerin ist Katarzyna Mamrot unter k.mamrot @ inspiring-network.com oder 040 / 209 33 08 50.

Weitere Informationen zum Heftstart im April.

Rückfragen & Kontakt:

INSPIRING NETWORK GmbH & Co KG

Simone Lönker

Tel: 040 / 42 93 52 94

s.loenker @ inspiring-network.com



Doclights GmbH

Alexa Rothmund

Tel: 040 / 66 88 48 01

arothmund @ studio-hamburg.de



