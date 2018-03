itelligence AG stellt interne IT auf SAP Business Suite powered by SAP HANA um / itelligence AG: Early Adopter bei SAP Business Suite powered by SAP HANA

itelligence kündigt an, für den Betrieb ihrer weltweiten IT-Landschaft künftig auf die SAP Business Suite powered by SAP HANA zu setzen. Die SAP Business Suite powered by SAP HANA ist eine integrierte Suite von Unternehmensanwendungen, die Transaktionsdaten auf einer einzelnen In-Memory-Plattform in Echtzeit erfasst und analysiert. Diese Beschleunigung von IT-Prozessen wird die itelligence AG, eines der erfolgreichsten SAP-Beratungshäuser für den Mittelstand, nun als Baustein ihrer eigenen Wachstumsstrategie einsetzen. Der Vertrag wurde auf der CeBIT in Hannover unterschrieben.

"itelligence ist ein echter Innovationstreiber bei neuen Geschäftsmodellen, Lösungen und Technologien. Sie ist stets darauf aus, ihre eigenen Prozesse optimal zu gestalten, um so ihre Kunden noch besser zu unterstützen, sich zukunftsfähig und nachhaltig aufzustellen", sagt Hartmut Thomson, Geschäftsführer SAP Deutschland AG & Co. KG. "Die Entscheidung, den Betrieb ihrer weltweiten IT-Landschaft auf die SAP Business Suite powered by SAP HANA zu migrieren, belegt dies eindeutig."

Die SAP Business Suite powered by SAP HANA bietet eine offene Umgebung, die Unternehmensführung in Echtzeit ermöglicht:

Datenanalysen und Vorhersagen auf Basis aktueller Transaktionsdaten beschleunigen Geschäftsprozesse und ermöglichen so eine einfachere Zusammenarbeit im Geschäftsumfeld. Innovationen lassen sich auf ihre Marktreife und Machbarkeit hin besser überprüfen.

Herbert Vogel, Vorstandsvorsitzender der itelligence AG: "Diese neue Technologie der SAP setzt Maßstäbe und ich erwarte durch den Einsatz von SAP Business Suite powered by SAP HANA neue Wachstumschancen für itelligence. Wir können besser und schneller mit unseren Kunden interagieren. Dank beschleunigter Simulationen und der möglichen Integration von intelligenten Workflows lassen sich die Anforderungen unserer itelligence-Kunden viel effektiver umsetzen. Ein Fortschritt, der greifbar, fassbar und messbar in Kundenprojekten zu sehen sein wird."

itelligence, häufig Early Adopter von neuen SAP-Technologien, folgt hier dem Motto: Was wir verkaufen, wollen wir auch einsetzen. Mit dem Start der CeBIT 2013 in Hannover bietet die itelligence AG nun auch ihr Portfolio von SAP Business All-in-One-Branchenlösungen auf der Basis von SAP Business Suite powered by SAP HANA an. Für Kunden, die von der neuen SAP Business Suite profitieren wollen, stellt SAP ein Service Pack zur Verfügung. Für Bestandskunden, die ihre Datenbanken auf SAP HANA migrieren möchten, hat SAP zur schnellen Implementierung Rapid-Deployment-Solutions entwickelt.

Über itelligence

itelligence ist als einer der international führenden IT-Komplettdienstleister im SAP-Umfeld mit mehr als 2.800 hochqualifizierten Mitarbeitern in 21 Ländern in 5 Regionen (Asien, Amerika, Westeuropa, Deutschland/Österreich/Schweiz und Osteuropa) vertreten. Als SAP Business-Alliance-, SAP Global Hosting Partner, von SAP zertifizierter Anbieter von Cloud Services und Application Management Services sowie Global Value-Added Reseller und Gold-Level Channel-Partner für SAP Business ByDesign in Österreich, Deutschland und die Schweiz realisiert itelligence für über 5.000 Kunden weltweit komplexe Projekte im SAP-Umfeld. Mit seinem umfassenden Leistungsspektrum - von SAP-Strategie-Beratung, SAP-Lizenzvertrieb über selbstentwickelte SAP-Branchenlösungen bis hin zu Outsourcing & Services - erzielte das Unternehmen in 2012 einen Gesamtumsatz von 407,1 Mio. Euro (vorl. Ergebnis). itelligence ist "Top Consultant" 2012.

