X-pect more: Ziehm Imaging auf dem ECR 2013 / Leistungsstarke mobile C-Bögen und SmartDose sorgen für optimale Bildgebung im OP

Nürnberg (ots) - Ziehm Imaging, Markt- und Innovationsführer für mobile C- Bögen, präsentiert auf dem diesjährigen ECR (Stand 319, Expo C) seine mehrfach ausgezeichnete Produktpalette sowie eine Reihe an neuen Technologien für die intraoperative Bildgebung. Zu den Highlights gehören der neue Ziehm Vision und SmartDose, ein umfassendes Konzept zur Dosisreduzierung in der intraoperativen Bildgebung.

Ziehm Vision: Bewährte Technologie trifft neues Design

Mehr als 1.300 Ziehm Vision sind heute bereits in OPs rund um den Globus im Einsatz. Mit der neuen Generation des vielseitigen C-Bogens schreibt Ziehm Imaging das nächste Kapitel der Erfolgsgeschichte: Das optimierte Design und innovative Funktionen machen den neue Ziehm Vision zum idealen Allrounder für allgemeine Chirurgie, Orthopädie, Traumatologie und gefäßchirurgische Anwendungen. Die Highlights im Überblick:

Schlankes Design: integrierte Strahlungslampe in einem schlanken Monitor mit besonders hellem Bildschirm und optimaler Kontrastdarstellung

Großes Sichtfeld: ein 31 cm Bildverstärker stellt alle relevanten Bildinformationen auf bis zu 594 cm2 dar

Flexibler Einsatz: vordefinierte Programme und leistungsstarkes Kühlsystem Advanced Active Cooling (AAC) für die interdisziplinäre Nutzung

Ergonomisches Arbeiten: zusätzliche Hubverlängerung von 20 cm für individuelle Einstellung und optimale Positionierung am OP-Tisch

Platzsparendes Format: maximale Mobilität bei minimalem Platzbedarf (0,8 m2) auf drei statt - wie bei anderen C-Bögen üblich - vier Rädern

Kabellose Anbindung: verschlüsselte WLAN-Technologie für sichere Übertragung der Bilddaten in das PACS

SmartDose: Minimale Dosis, maximale Bildqualität

SmartDose, ein umfassendes Konzept für die Dosisreduzierung, feiert auf dem ECR Premiere. Der Innovationsführer in der C-Bogen Technologie hat mit einer Vielzahl an Funktionen wie Laserpositionierung, ODDC (Objekterkennung), Pulstechnologie und PreMag (strahlungsfreie Vergrößerung) ein Paket geschnürt, das eine geringere Strahlenbelastung bei gleichbleibend hoher Bildqualität gewährleistet. Ein Highlight zur Dosisreduktion heißt ZAIP (Ziehm Adaptive Image Processing): Hardwarebasierte Filter und Algorithmen sorgen für optimale Rauschunterdrückung und Kantenanhebung sowie eine reduzierte Strahlenbelastung bei allen C-Bögen mit Flachdetektor. Bis zu 20% Dosiseinsparung werden allein durch diese technologische Neuerung ermöglicht.

Exklusiver Blick in die Zukunft der intraoperativen Bildgebung

Neben seiner etablierten Produktpalette und neuen Funktionen gewährt Ziehm Imaging auf dem ECR erste Einblicke in ein komplett neues C-Bogen Konzept. Besuchen Sie Ziehm Imaging am Stand 319, Expo C vom 7.-11. März 2013 in Wien und werfen Sie schon heute einen Blick in die Zukunft der mobilen Bildgebung.

