Leica Biosystems führt das Novocastra(TM) HD-Menü für Dermatopathologie ein, das dritte Portfolio von Antikörpern für IHC in der neuen Novocastra-HD-Angebotspalette

Newcastle-upon-tyne, England (ots/PRNewswire) - Jeder Antikörper wurde unabhängig auf Leistung bewertet* und mit konkurrierenden Produkten anderer Anbieter auf dem Markt verglichen und ermöglicht daher Gewissheit bei der Interpretation von eingefärbten Objektträgern. Die gebrauchsfertigen BOND(TM )-Produkte sind optimiert, um Färbungen in hoher Qualität auf dem Leica-BOND-Immunfärber zu gewährleisten. Die Produkte sind in verschiedenen Formaten erhältlich, um den Kundenanforderungen an Effizienz und Verbraucherfreundlichkeit zu entsprechen.

Dr. Robb E. Wilentz von Skin and Cancer Associates aus Aventura, Florida, kommentierte: "Leica hat eine Vielzahl von zuverlässigen Antikörpern, die alle Antigene abdecken, die wir routinemässig auf unserem Gebiet der Dermatopathologie untersuchen. Zusammen mit der BOND-Immunhistochemie-Plattform ermöglicht uns dies, unsere Kunden mit konsistenten, genauen und termingerechten Ergebnissen zu versorgen. Wir sind froh, dass wir die Systeme und Dermatologie-Antikörper von Leica in unsere Alltagsarbeit integriert haben."

Das neue Novocastra-HD-Menü für Dermatopathologie umfasst zwölf** Antikörper und wird in den USA, Kanada und der EU ab März 2013erhältlich sein. Andere Regionen werden folgen. Umfassende Einzelheiten finden Sie unter

http://www.leicabiosystems.com/novocastraHD.

Viele gebrauchsfertige Antikörper von BOND kommen in zwei Packungsgrössen: 7 ml und neuerdings in einer grösseren Packung von 30 ml für Nutzer von grösseren Verbrauchsmengen. Flüssige Konzentrate stehen in einer erweiterten Grössenpalette von 0,1 ml bis 1 ml zur Verfügung.

Leica Biosystems ist ein weltweit führender Anbieter in den Bereichen Workflow-Lösungen und Automatisierung und bemüht sich, die Krebs-Diagnostik und damit die Lebensqualität der Patienten zu verbessern. Leica Biosystems bietet anatomischen Pathologie-Laboratorien und Forschern eine umfassende Produktpalette für jeden Schritt im Pathologie-Prozess, von der Probenvorbereitung und Färbung über die Bildgebung bis hin zur Berichterstellung.

Das Unternehmen ist in über 100 Ländern vertreten. Es verfügt über Produktionsstätten in 6 Ländern, Vertriebs- und Serviceorganisationen in 19 Ländern und ein internationales Netzwerk von Händlern. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Nussloch, Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.LeicaBiosystems.com.

* Unabhängige Bewertung durch NordiQC nach der Gebrauchsanweisung des Herstellers im Auftrag von Leica Biosystems

** elf in den USA

