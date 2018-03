Fakten statt Verunglimpfung

Pressekonferenz

Linz (OTS) - Die sich häufenden unsachlichen Angriffe der Wirtschaftskammer auf die Arbeitnehmer/-innen haben die Arbeiterkammer Oberösterreich veranlasst, im Interesse ihrer Mitglieder in einer Pressekonferenz

am Mittwoch, 13. März 2013, um 11.30 Uhr in der AK Linz, Volksgartenstraße 40, 5. Stock, Seminarraum 3, an die Öffentlichkeit zu gehen.

Um zu einer Versachlichung der Debatte beizutragen, präsentieren wir Ihnen unter dem Titel "Fakten statt Verunglimpfung" seriöse sozialwissenschaftliche Forschungsergebnisse und volkswirtschaftliche Daten, die die Behauptungen der Wirtschaftskammer zum Teil widerlegen, zum Teil in ein anderes Licht rücken.

Als Gesprächspartner stehen AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und AK-Direktor Dr. Josef Moser, MBA, zur Verfügung.

