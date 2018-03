Open House an der FH Kärnten

Klagenfurt/Villach/Feldkirchen/Spittal (OTS) - Fixe Studiendauer, Arbeiten in Kleingruppen, gute Betreuung durch Lehrende, Praxisnähe und zukunftssichere Ausbildung - das sind nur ein paar Vorteile eines Studiums an der FH Kärnten. Alle Infos dazu gibt es wieder im Rahmen des FH-day.

33 Bachelor- und Masterstudiengänge in den Themenschwerpunkten Bauingenieurwesen & Architektur, Engineering & IT, Gesundheit & Soziales sowie Wirtschaft & Management werden bereits an der FH Kärnten angeboten. Anlässlich des FH-day am 15. März 2013 werden an den Standorten Spittal/Drau, Klagenfurt, Villach und Feldkirchen wieder die Türen geöffnet und Interessierte eingeladen, sich über das Studienangebot zu informieren.

Von 10 bis 16 Uhr stehen Studierende sowie MitarbeiterInnen für persönliche Gespräche mit Interessierten bereit.

Den ganzen Tag über kann man sich über alle Bachelor- und Masterstudien informieren, Studium "hautnah" erleben, mit Studierenden über Auslandsaufenthalte und Praktika, berufsbegleitendes Studieren sowie diverse Studienprojekte reden, durch persönliche Führungen die FH-Gebäude und die hervorragende Infrastruktur kennenlernen und noch vieles mehr erfahren.

Schnuppervorlesungen

Je nach Studienrichtung werden Fachvorträge bzw. Schnuppervorlesungen angeboten, wie z.B.: "Werbung wirkt - nicht bei mir!", "Lässig statt stressig durchs Studium", "Wann werden wir beamen?", "Lassen wir den Roboter für uns arbeiten" - um nur einen kleinen Programmauszug zu bieten -, oder man kann bei Workshops und Laborübungen aktiv mitarbeiten.

Infos zu Bauingenieurwesen & Architektur erhält man am Standort Spittal, zu Studien im Bereich Engineering & IT wird man in Klagenfurt und Villach beraten, der Bereich Gesundheit & Soziales präsentiert sich in Feldkirchen und Infos zu Wirtschaft & Management gibt es in Villach.

Was: FH-Day, Tag der offenen Türen

Wann: 15. März 2013, 10 bis 16 Uhr

Wo: FH Kärnten, Standorte Klagenfurt, Villach, Feldkirchen, Spittal/Drau

Das genaue Programm und alle Infos unter www.fh-kaernten.at/fhday

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Petra Bergauer

Leitung Öffentlichkeitsarbeit/Marketing



Fachhochschule Kärnten

gemeinnützige Privatstiftung



Villacher Straße 1,

9800 Spittal an der Drau

Tel.: +43 (0)5/90500-9700

Mobil: +43 (0)676/890159700

Fax: +43 (0)5/90500-9810

p.bergauer @ fh-kaernten.at

www.fh-kaernten.at