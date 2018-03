St. Patrick's Day Festival Wien 2013 www.stpatricksdaywien.at

Wien (OTS) - Am 17. März ist es wieder soweit. St. Patrick's Day, der Nationalfeiertag der Iren wird international gefeiert - auch in Wien.

Ein umfassendes Programm ist während der St. Patrick's Day Woche ab dem 12. März in Wien geplant. Das Wiener Burgtheater wird wie das Empire State Building und andere weltberühmte Gebäude 3 Tage lang (15.-17. März) abends jeweils in grün erstrahlen. Die farbenfrohe und beliebte St. Patrick's Day Parade am 16. März mit Start vor der Schottenkirche wird bis zum Routenende dem Festzelt zwischen Burgtheater und Café Landtmann von der lebendigen lokalen irisch-österreichischen Gemeinde begleitet.

Mit einem Festzelt direkt neben dem Burgtheater erwarten die BesucherInnen vom 15.-17. März viele Highlights. Diese Höhepunkte des Festivals beinhalten traditionelle und moderne irische Musik- und auch Tanzperformances von der Shamrock Dance Company. Ganz besonders hervorgehoben sollte das Konzert des international erfolgreichen irischen Folkmusiker Mick Flannery am Freitag, den 15.3. werden.

Für kulinarische Leckerbissen sorgt ein Special Feature namens "Taste Of Ireland", denn das Festzelt wird unter anderem ein Pop-Up Restaurant von Charlie P's Dining Room beherbergen sowie eine Bar mit typisch irischen Getränken (Guinness darf hierbei nicht fehlen!). Am Sonntag den 17.3. gibt es eine Live-Zubereitung irischer Blunzen von Tim McCarthy (einem der preisgekrönten Fleischer von "McCarthy's Of Kanturk") auf der Bühne.

Das St. Patrick's Day Festival ist auch ein Familienfest, denn es wird einige Aktivitäten für Kinder, wie das Zeichnen von Monstern mit der preisgekrönten irischen Kinderbuchautorin und Illustratorin Niamh Sharkey und lustige "Facepainter" geben. Diese und viele weitere Programmpunkte sowie genauere Details entnehmen Sie bitte unsere Website: www.stpatricksdaywien.at

Rückfragen & Kontakt:

PR-Kontakt: Markus Blahus

E-Mail: markus @ charlieps.at

Telefon: 01 / 4097923