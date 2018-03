Eröffnung der Ausstellung "Nacht über Österreich" in der Österreichischen Nationalbibliothek

Wien (OTS) - Zum 75. Jahrestag des "Anschlusses" zeichnet die Österreichische Nationalbibliothek in ihrer neuen Ausstellung "Nacht über Österreich" eine Chronologie der damaligen Ereignisse und erzählt die berührenden Lebensgeschichten jüdischer KünstlerInnen, die rechtzeitig ins Exil fliehen konnten. Am 6. März 2013 eröffneten Generaldirektorin Johanna Rachinger, Bundespräsident Heinz Fischer, Kurator Bernhard Fetz und Kammerschauspielerin Elisabeth Orth die Schau, die an eines der dunkelsten Kapitel in der Geschichte des Landes erinnert.

