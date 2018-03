Johnnie Walker kündigt zweite Sorte des Johnnie Walker Explorers' Club an: The Gold Route ist von der Vielfalt Lateinamerikas inspiriert

London (ots/PRNewswire) - Die neue Sorte The Gold Route aus der Johnnie Walker Explorers' Club Collection, die exklusiv für Reisende geschaffen wurde und von den zahlreichen Abenteuern der Reisenden auf der Goldroute durch Lateinamerika inspiriert wurde, kommt in den Handel

Johnnie Walker, der führende Hersteller von schottischem Whisky, kündigte heute die neueste spannende Sorte seiner Trade Routes-Reihe an: den Johnnie Walker Explorers' Club Collection - The Gold Route. The Gold Route ist von den Reisen der Familie Walker und ihrer Repräsentanten inspiriert, die von Mittelamerika über die Anden vorbei an den Monumenten der Inka und entlang der Pazifikküste reisten, wo sie auf ihrer Suche nach neuen Handelsmöglichkeiten und abwechslungsreichen Erfahrungen atemberaubende Landschaften und vielfältige Kulturen kennenlernten.

Die neue Sorte gibt es ausschliesslich für Reisende in Duty Free Shops zu kaufen, und wie die anderen Sorten aus der Kollektion werden damit die Reisen der Repräsentanten von John Walker & Sons gewürdigt.

Der The Gold Route aus der Johnnie Walker Explorers' Club Collection ist eine sorgfältig gewählte Mischung aus den besten alten Whiskys für einen luxuriösen, runden und lebendigen Geschmack, der im Glas seine exotischen Fruchtaromen und die schönen, reichhaltigen, goldenen Farben der Region entfaltet.

"Wir haben uns vom Reichtum der Geschmackssorten, den Landschaften und den Erfahrungen in Lateinamerika inspirieren lassen, um die besten Zutaten für diese Sorte zusammenzustellen", erklärte Master Blender Jim Beveridge. Er fügte hinzu: "Man hat sofort die exotische Mischung von Banane, Mango und Drachenfrucht in der Nase, die durch einen Hauch süsser Vanille vervollständigt wird. Schon der erste Schluck nimmt den Gaumen mit auf eine Reise, so vielfältig und so atemberaubend wie Lateinamerika selbst: verlockende Aromen, mit einem Hauch von Ananas, Guave, Passionsfrucht und Rosinen eine perfekte Mischung aus Fruchtigkeit, die von den leicht verkohlten, torfigen Noten wieder ausgeglichen werden und die im Einklang mit dem typischen, rauchigen Geschmack von Johnnie Walker stehen. Am besten schmeckt er pur oder auf Eis und mit seinem runden, luxuriösen Abgang stellt er die passende Ergänzung zu der Johnnie Walker-Reihe dar."

Steve White, Marketingleiter von Diageo Global Travel and Middle East, sagte: "Im Herzen von Johnnie Walker befindet sich der Geist eines kühnen Abenteurers, der Ursprung einer Reihe historischer Reisen. Unsere Sorten erzählen von zahlreichen Reiseabteuern, in diesem Fall von der Goldroute durch Lateinamerika und die Karibik."

"The Gold Route aus der Johnnie Walker Explorers' Club Collection ist eine hochwertige Mischung, die nur den furchtlosen Reisenden von heute zur Verfügung steht. Der Whisky erinnert sie an ihre eigenen Reisen und inspiriert sie dazu, neue Reisepläne zu schmieden."

The Gold Route aus der Johnnie Walker Explorers' Club Collection ist die zweite Sorte einer Kollektion aus drei Whiskys, die zusammen als die Trade Routes-Reihe bezeichnet werden und von der Vielfalt inspiriert sind, die entlang der grossen Reiserouten der Welt zu finden ist. Die erste Sorte der Johnnie Walker Explorers' Club Collection, The Spice Road, die im November auf den Markt gekommen ist die von den Kritikern mit grossem Beifall bedacht wurde und zu einem Verkaufsschlager wurde, ist ein sinnträchtiger Ausdruck der Lebendigkeit, der Aromen und der Gewürze, die die Johnnie Walker-Repräsentanten auf den florierenden Märkten Asiens entdeckt hätten. Die dritte Ausgabe der Trade Routes Series, der Johnnie Walker Explorers' Club Collection, The Royal Route, wird im Laufe des Jahres 2013 exklusiv in Duty Free Shops erhältlich sein.

The Gold Route aus der Johnnie Walker Explorers' Club Collection wird mit einer Preisempfehlung von 95 USD ab jetzt weltweit in Duty Free Shops an Reisende verkauft.

Geniessen Sie Johnnie Walker verantwortungsvoll.

Die Begriffe Johnnie Walker, Explorers' Club Collection, The Spice Road, The Gold Route und The Royal Route-Begriffe, die Figur des schreitenden Mannes sowie weitere Begriffe und Logos sind Handelsmarken von (c) John Walker & Sons 2013.

