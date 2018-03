EANS-Stimmrechte: Basler AG / Korrektur der Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung vom 01. Mrz. 2013, 12:49 Uhr

Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Mitteilung nach § 21 Abs. 1 WpHG (Aktie)

Angaben zum Mitteilungspflichtigen:

-----------------------------------

Name: Wallberg Invest S.A. Sitz: Luxemburg Staat: Luxemburg

Ahrensburg, 07.03.2013 - Die Wallberg Invest S.A., Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg hat uns nach § 21 Abs. 1 WpHG am 04.03.2013 korrigierend mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Basler AG, Ahrensburg am 22.02.2013 die Schwelle von 3% überschritten hat und zu diesem Tag 3,10% und nicht wie am 01.03.2013 veröffentlicht 3,2054% (dies entspricht 108.349 Stimmrechte) beträgt. Diese Stimmrechte werden ihr gem. § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG zugerechnet.

Basler AG, Dr. Dietmar Ley (CEO), An der Strusbek 60 - 62, 22926 Ahrensburg, Tel. +49 (0)4102-463100, ir/baslerweb.com, {www.baslerweb.com}[HYPERLINK:

http://www.baslerweb.com], ISIN DE 0005102008

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Basler AG An der Strusbek 60-62 D-22926 Ahrensburg Telefon: +49 (0) 4102 463 0 FAX: +49 (0) 4102 463 108 Email: info @ baslerweb.com WWW: http://www.baslerweb.com Branche: Elektronik ISIN: DE0005102008 Indizes: CDAX Börsen: Freiverkehr: Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Verena Fehling

Investor Relations

Telefon: +49(0)4102 463-101

E-Mail: ir @ baslerweb.com