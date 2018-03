EANS-Stimmrechte: Rosenbauer International AG / Veröffentlichung einer Mitteilung gemäß § 93 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Angaben zum Mitteilungspflichtigen:

-----------------------------------

Name: Lazard Freres Gestion SAS Sitz: 25, Rue de Courcelles - 75008 Paris Staat: Frankreich

Der Rosenbauer International AG (ISIN AT0000922554) wurde gemäß § 91 BörseG am 5.3.2013 mitgeteilt, dass Lazard Freres Gestion SAS mit Sitz in Frankreich, 272.812 Stimmrechte (entspricht 4,012 %) an Rosenbauer Aktien hält. Damit wurde die Beteiligungsgrenze von 4 % überschritten. Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte der Rosenbauer International AG beträgt 6.800.000.

