Bezirksmuseen-Tag 2013: Zauberei, Dorfmusik und Swing

Wien (OTS) - Beim diesjährigen "Tag der Wiener Bezirksmuseen" am Sonntag, 10. März, wird im Rahmen von Kleinausstellungen, Fotoschauen und anderen Dokumentationen der Schwerpunkt "Die Wiener Feuerwehren" behandelt. Aufsuchen kann man die Wiener Bezirksmuseen an diesem Tag zwischen 10.00 und 16.00 Uhr. Der Zutritt ist gratis. In mehreren Bezirken werden die Rückblicke auf die Geschichte der Feuerwehr durch unterhaltsame Programme abgerundet, von der Magie-Show bis zu Konzerten der "Dorfmusik Strebersdorf" und eines "Salon-Trios". Nähere Auskünfte zu der für Groß und Klein empfehlenswerten Veranstaltung erteilt die ARGE Wiener Bezirksmuseen und Sondermuseen via E-Mail: office @ bezirksmuseum.at.

Zum Beispiel führt der beliebte Magier Robert Kaldy-Karo im Bezirksmuseum Meidling (12., Längenfeldgasse 13-15) ab 11.00 Uhr feurige "Feuerwehr-Zaubereien" vor und zeigt ab 14.30 Uhr eine humorvolle Zauber-Show für Kinder. Außerdem konzertieren im 12. Bezirk Talente aus der Musikschule Meidling und es wird eine Lesung mit dem Vortragskünstler Gregor Oezelt ("Heiteres und Ernstes rund um die Feuerwehr") geboten. Im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, "Mautner Schlössl") spielt am Vormittag und ab 15.00 Uhr die "Dorfmusik Strebersdorf". Ab 14.00 Uhr sorgt ein "Salon-Trio" mit Helmut Schwarzer (Piano), Wolfgang Hammer (Violine) und Wolfgang Bäck (Schlagwerk) eine Stunde lang für flotte Klänge. Unter dem Motto "Swing, Swing, Swing!" tragen die Instrumentalisten "zeitlose Klassiker der Swingmusik" vor. Den Nachwuchs laden die Bezirkshistoriker zu einer "Feuerwehr-Rätselrallye" ein. Ferner wird ein Rüstwagen ausgestellt. Informationen über alle Bezirksmuseen (Adressen, Rufnummern, Sonder-Aktionen, etc.) sind im Internet zu finden: www.bezirksmuseum.at. (Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Oskar Enzfelder

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81057

E-Mail: oskar.enzfelder @ wien.gv.at