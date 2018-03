"Guter Grund" - Saison-Auftakt für die 48er-Erde aus Wiener Kompost

Von der Biotonne ins Blumenbeet - Erde der MA 48 auf Wiens Mistplätzen

Wien (OTS) - Endlich Frühling! Nun startet auch die neue Saison für Wiens Hobbygärtner! Natürlich ist auch die MA 48 gerüstet, ihre torffreie Erde aus Kompost der Wiener Biotonne ist ab sofort wieder auf allen Mistplätzen erhältlich: "Ausgangsmaterial für Wiener Kompost und daher auch für die Blumenerde "Guter Grund" sind die rund 90.000 Tonnen an Bioabfällen, die die MA 48 in den über 79.000 Biotonnen im Grüngürtel der Stadt und über die Mistplätze sammelt. Aus Apfelputzen, Grünschnitt & Co wird hochwertige Erde in Biolandbau-Qualität", so Umweltstadträtin und Hobbygärtnerin Ulli Sima. Verkauft wird die Blumen- und Gartenerde auf allen 19 Wiener Mistplätzen, sowie im 48er Basar im 22. Bezirk. Ein 18 Liter-Sack kostet dort 3 Euro, 40 Liter-Säcke 5 Euro.

79.000 Biotonnen liefern das Ausgangsmaterial

Im Kompostwerk Lobau der MA 48 entstehen aus dem Inhalt der 79.000 Biotonnen jährlich rund 45.000 Tonnen Kompost höchster Qualität. Sämtliche Maschinen zur Produktion werden umweltfreundlich mit Biodiesel betrieben, der aus ca. 320.000 kg Altspeiseölen und -fetten hergestellt wird, die von den WienerInnen bei der MA 48 abgegeben werden. Produziert wird die hochwertige Erde schließlich im Erdenwerk terrasan im 22. Bezirk auf dem MA 48-Betriebsgelände "Schafflerhof".

Aktiver Beitrag zum Erhalt der Moore und zum Klimaschutz

Die Erde der MA 48 kommt gänzlich ohne Zugabe von Torf aus und schützt somit die Moore, die zu den am stärksten gefährdeten Lebensräumen für Pflanzen und Tiere zählen. "Mit dem "Guten Grund" leisten wir auch einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz, da -neben dem Schutz der Moore - auch weite Transportwege für den Import nach Österreich eingespart werden können", so Sima.

Weiterentwicklung der Erde "Guter Grund" mit dem Österreichischen Umweltzeichen

Das Produkt "Guter Grund 2013" wurde auf Basis der mehrjährigen Erfahrung weiter entwickelt. Die Blumen- und Gartenerde enthält neben Wiener Kompost auch einen ausgereiften und stickstoffstabilisierten Rindenhumus, eine weitere wichtige Komponente sind entsprechend vorbereitete (thermisch druckimprägnierte) Holzfasern. Diese Zusammensetzung gewährleistet eine lockere und leichte Konsistenz. Ergänzende Nährstoffe werden ausschließlich in Form von organischen Düngemitteln hinzugefügt. Die Erde besteht somit zu 100 Prozent aus natürlichen Bestandteilen.

Die torffreie Erde entspricht den strengen Vorgaben des Österreichischen Umweltzeichens, welche durch unabhängige Gutachter überprüft werden. Die Blumenerde ist für alle Balkon-, Terrassen- und Gartenpflanzen mit mittlerem bis höherem Nährstoffbedarf (außer Moorbeetpflanzen) geeignet und wird im handlichen 18 Liter Sack zum Preis von 3 Euro angeboten. Die Gartenerde im 40 Liter Sack kostet 5 Euro und ist für den Gartenbereich für alle Container- und Kübelpflanzen mit mittlerem bis höherem Nährstoffbedarf (außer Moorbeetpflanzen) vorgesehen. Sowohl die Blumen- als auch die Gartenerde sind ein reines Naturprodukt, welches u.a. mit Wiener Kompost hergestellt wurde.

Verkaufsstellen:

o Alle 19 Mistplätze der MA 48: Montag bis Samstag 7-18 Uhr

o 48er-Basar: 22., Stadlauer Straße 41a, Hof 3, Dienstag bis Samstag von 9 bis 15 Uhr

