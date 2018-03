FAA erteilt Zulassung für Erhöhung des maximalen Bruttogewichts des MD Explorer 902 auf 6.770 Pfund (3.070 kg)

Mesa, Arizona (ots/PRNewswire) - MD Helicopters Inc. (MDHI), ein Unternehmen von Lynn Tilton und führender Hersteller von Hubschraubern für Zwecke des Passagierfluges, der Luftrettung, des Militärs und der Polizei, hat bekannt gegeben, dass die US-Luftfahrtbehörde (Federal Aviation Administration - FAA) die Zertifizierung des MD Explorer 902 auf ein höheres maximales Bruttogewicht von 6.770 amerikanischen Pfund (3.070 kg) genehmigt hat. Die zusätzliche Nutzlast von 270 Pfund (122 kg) ermöglicht Nutzern in allen Marktsegmenten eine weiter verbesserte Ausnutzung der überlegenen Kapazitäten dieses vielseitigen Hubschraubers.

"Wir sind erfreut, dass die Zertifizierung abgeschlossen ist", sagte Carl Schopfer, Präsident von MDHI. "Die Zulassung ebnet den Weg für eine neue Klasse der Konfigurationen bei Ausrüstungen und Technik, welche die Vielseitigkeit des Explorer 902 im Einsatz weiter erhöhen werden. Dieser Hubschrauber verfügte stets über überlegene Kapazitäten, die Zertifizierung aber bestätigt die Position des MD Explorer als vielseitigstem leichtem zweimotorigen Helikopter weltweit."

Der MD Explorer wird von zwei Motoren des Typs Canada PW207E von Pratt and Whitney angetrieben und verfügt über ein voll angesteuertes Hauptrotorsystem, und lagerlose Flügelblätter aus Kohlefaserverbundwerkstoff und Rotornabe. Die Steuerung des Gegendrehmoments erfolgt durch das revolutionäre NOTAR-System, das den Piloten entlastet, die externe Lärmentwicklung reduziert und die Sicherheit in Bereichen mit wenig Raum und auf Offshoreplattformen deutlich erhöht.

In der Kabine des MD Explorer finden sechs Passagiere Platz und sie ist die größte in der Klasse der leichten Zweimotorer. Der Zugang erfolgt über zwei gleitende Kabinentüren von 52 Zoll (1,32 m) und den geräumigen Gepäckbereich. Die Sitze in der Kabine mit Hub absorbieren Energie und erfüllen die strikten Vorgaben der FAR, Abschnitt 27.562 bis zu 30 g bei 30 Fuß pro Sekunde. Die große Kabine verleiht dem MD Explorer perfekte Eignung für die schnelle Änderung der Nutzung vom Transportmittel von sechs Passagieren Offshore/Onshore zum Transporter für medizinische Notfälle oder für polizeiliche Einsätze. Es steht eine große Auswahl von Sonderausrüstungen zur Verfügung, die für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke vollständig zertifiziert wurden. Eine Kupplung für schwere Lasten ermöglicht externe Zusatzlasten von bis zu 3.000 Pfund (1360 kg).

Sicherheit und Wartbarkeit des MD Explorer werden durch eine Reihe von Merkmalen verbessert: eingebauter Schutz vor HIRF und Blitzschlag, eingebaute Stufen und Plattformen, sowie ein Flugwerk aus modernstem Kohlefaserverbundwerkstoff, das auch in rauen Umgebungen auf See korrosionsbeständig bleibt.

Über MD Helicoptersde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@691ce283MD Helicopters, Inc. (MDHI), ein Unternehmen von Lynn Tilton, ist ein führender Hersteller von Hubschraubern für Zwecke des Passagierfluges, der Luftrettung, des Militärs und der Polizei. Die Familie der Drehflügler des Typs MDHI ist für Wert, Vielseitigkeit und Leistung weltbekannt. Die Familie der MD-Helikopter umfasst den zweimotorigen MD Explorer und einmotorige Versionen von MD 600N, MD 520N, MD 500E, MD 530F und MD 540F. Das innovative NOTAR-System zur Steuerung des Gegendrehmoments ohne Heckrotor wird exklusiv von MD Helicopters genutzt. Es bietet Sicherheit, Geräuscharmut und Flugmöglichkeit in engen Bereichen. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Mesa, Arizona. Weitere Informationen über MDHI finden Sie unter www.mdhelicopters.com.

