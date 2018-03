Private sucht männliche Talente aus Europa für Reality-Serie

(PRN) - -- Typen mit großen Vorzügen und großem Stehvermögen sollten sich bewerben

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Private Media Group, Inc. , ein führender Anbieter von markengeschützter Unterhaltung für Erwachsene, hat heute eine anstehende Kampagne zur Anwerbung neuer männlicher Talente aus Europa für seinen erweiterten Drehplan und zur Ergänzung der herausragenden und frischen Darstellerinnen bei Private angekündigt.

Seit 1965 hat Private seinen Ruf als fhrendes europisches Studio zur Produktion von Inhalten fr Erwachsene aufrechterhalten: umsatzstarke und preisgekrnte Inhalte mit den grten Stars der Branche produzieren. Allein in den letzten 12 Monaten hat Private 66 neue Titel mit ausschlaggebendem Erfolg veröffentlicht. Der Drehplan von Private für das Jahr 2013 sieht über sechs neue Titel pro Monat und zusätzliche Direct-to-Web-Inhalte vor.

In diesem Drehplan wird eine europäische Reality-Serie enthalten sein. Um ein authentisches europäisches Erlebnis für die Kundschaft zu bieten, sucht Private nach einer ausgewählten Anzahl von Hengsten, die die europäischen männlichen Hauptrollen in diesen und anderen Produktionen von Private übernehmen.

"Private sucht nach erlesenen vielversprechenden europäischen Männern, die sich zu unseren professionellen und zuverlässigen Stammrollen gesellen", so Xavi Rocka, Produktionsmanager bei der Private Media Group. "Die Karriere eines talentierten männlichen Pornodarstellers kann lukrativ, lange und bereichernd sein. Der Einsatz von männlichen und weiblichen Pornotalenten im Mainstream-TV und -Kino ist Beweis für die allgemeine Attraktivität von Pornodarstellern und -darstellerinnen. Über diese Anwerbeaktion beabsichtigt Private, die europäische Attraktivität seiner Inhalte zu steigern. Kandidaten sollten sich bewusst sein, dass es nicht immer nur schöne Frauen, Geld, Ruhm und exotische Orte sind... aber meistens ist es so."

Sollten Sie das Gefühl haben, dass Sie das sind, haben Sie einen Blick auf http://www.prvt.com/maletalent/

Über die Private Media Groupde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@763f0673Die Private Media Group wurde 1965 gegründet und ist seither ein börsennotiertes, markenorientiertes Unternehmen und führender Anbieter von Unterhaltung für Erwachsene. Das Unternehmen betreibt ein weltweites Content-Vertriebsnetzwerk mit einer breiten Palette von Plattformen einschließlich dem Internet, Übertragung über Kabel, Satellit, Digital-TV und IPTV auf 194 Plattformen in 42 Ländern, mobiler Content-Übertragung über 114 Netzbetreiber in 37 Ländern und Einzelverkauf von DVDs und Magazinen. Private besitzt die weltweiten Rechte für sein umfangreiches Archiv an qualitativ hochwertigen Inhalten und lizenziert auch seine Private-Marken international für eine erlesene Produkt- und Dienstleistungspalette. Private ist der weltweit bevorzugte Content-Provider von Unterhaltung für erwachsene Kunden - überall, jederzeit und über alle Vertriebsplattformen und -mittel hinweg.

Vorbehalt bei Zukunftsaussagen

Die hierin enthaltenen Aussagen, welche keine historischen Fakten darstellen, werden als Zukunftsaussagen nach den US-Bundeswertpapiergesetzen betrachtet und können durch Wörter wie "ist der Überzeugung", "schätzt", "erwartet", "beabsichtigt", "plant", "potenziell", "prognostiziert", "projektiert", "strebt an", "wird" oder ähnliche Ausdrücke ermittelt werden und enthalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich der Perspektive für das künftige Geschäft und der finanziellen Leistung des Unternehmens. Solche Zukunftsaussagen beruhen auf den aktuellen Überzeugungen unseres Managements sowie getroffenen Annahmen und derzeit zugänglichen Informationen, die eigenen Unsicherheiten, Risiken und Änderungen der Umstände unterliegen, welche schwierig vorherzusehen sind. Tatsächliche Ergebnisse können sich basierend auf einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten erheblich von diesen Zukunftsaussagen unterscheiden. Weitere wichtige Faktoren und Informationen sind in den periodischen Einreichungen des Unternehmens bei der US-Börsenaufsichtsbehörde enthalten. Alle Zukunftsaussagen werden durch diese Warnhinweise eingestuft und gelten erst ab dem Datum, an dem sie abgegeben werden. Das Unternehmen übernimmt keinerlei besondere Verpflichtungen, Zukunftsaussagen als Folge von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder anderweitig zu aktualisieren.

Unternehmens-Webauftritt: prvt.com, Endkunden-Webauftritt:

private.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie: Karen van Dael Marketing Manager Private Media Group Tel.: +34 93 620 8090 karen.vandael @ private.com www.prvt.com/talentsearch/

Web site: http://www.prvt.com/