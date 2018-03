Jährliche Einsparungen von fast 2 Millionen Gallonen Diesel dank Biogasaufbereitungsanlage von Anaergia

Burlington, Ontario (ots/PRNewswire) - Anaergia Inc. (http://www.anaergia.com) gab heute bekannt, die Aufbereitungsanlage für Biogas auf den Fair Oaks Farms in Indiana sei jetzt betriebsbereit. Anaergia entwarf, baute und jetzt betreibt die Anlage, die für eines der grössten Milchtransport-Unternehmen in den Vereinigten Staaten, das erneuerbares Erdgas verwendet, pro Tag Kuhdung in eine Menge Biogas umwandelt, die fast 10.000 Litern Dieselkraftstoff entspricht.

Die Gülle von 11.000 Milchkühen wird anaerob zersetzt, um Biogas zu produzieren, das aus rund 60 % Methan besteht. Gemäss des 15-Jahresvertrags, der in Zukunft voraussichtlich noch erweitert wird, reinigt und komprimiert Anaergia das Biogas und bereitet es zu über 98-prozentigem Methan auf. Das Produkt, Biomethan, wird odoriert und wird so zu erneuerbarem Erdgas verarbeitet. Danach wird es auf bis zu 4.000 psig komprimiert und zu komprimiertem Erdgas verarbeitet, mit dem Fahrzeuge betankt werden.

An einer Tankstelle werden 42 Milchwagen der Fair Oaks Farms und AMP Americas mit dem Kraftstoff Bioerdgas versorgt. Dank des erneuerbaren Kraftstoffs wird der Verbrauch von Dieselkraftstoff für die täglichen Milchlieferungen vermieden. Die Lieferwagen legen täglich über 20.000 Meilen im Mittleren Westen der USA zurück. Der Überschuss des erneuerbaren Erdgases, das auf den Fair Oaks Farms hergestellt und nicht für die Betankung der eigenen Flotte verwendet wird, wird in das Erdgasnetz eingespeist und für die Betankung mit komprimiertem Erdgas an anderen AMP Americas-Tankstellen verwendet, die mit fossilen Brennstoffen arbeiten. Das Projekt wird voraussichtlich jährlich Treibstoffkosten in Millionenhöhe einsparen und die Treibhausgas-Emissionen der Flotte um rund 40.000 Tonnen pro Jahr reduzieren, was dem Verbrauch von über 7.000 PKW entspricht.

"Wir glauben, dass wir durch die Verwendung erneuerbarer Energien einen Teil der Antwort auf die Frage liefern, wie wir uns weniger abhängig von Ölimporten machen können. Wir verwenden eine bewährte Technik, um eines der grössten wirtschaftlichen Probleme der Vereinigten Staaten zu lösen. Darüber hinaus kombinieren wir bewährte Fuhrparkmanagement-Methoden miteinander, um die höchstmögliche Produktivität zu erzielen", sagte Mark Stoermann, Projektleiter der Fair Oaks Dairy Farm.

"Das Projekt zur Aufbereitung von Erdgas auf den Fair Oaks Farms ist ein Beispiel dafür, wie zukunftsorientierte Unternehmen bewährte Biogas-Techniken anwenden können, um für ökologische Nachhaltigkeit zu sorgen und die Betriebskosten zu senken", erläuterte Steve Watzeck, CEO von Anaergia Inc. "Wir sind stolz darauf, für den Bau und den Betrieb dieses herausragenden Beispiels für Umweltschutz auf den Fair Oaks Farms ausgewählt worden zu sein."

Informationen zu Fair Oaks Farms

Fair Oaks Farms hat seinen Sitz im Nordwesten des US-Bundesstaats Indiana und besteht aus zwölf Molkereien mit über 35.000 Milchkühen zur Produktion von Milch, Käse, Eis und Butter. Fair Oaks Farms fördert die nachhaltige Landwirtschaft in der Region und ist auch als touristische Attraktion bekannt und ein beliebtes Ausflugsziel.

Informationen zu Anaergia Inc.

Anaergia Inc. ist ein weltweit führendes Unternehmen, das nachhaltige Lösungen zur Erzeugung erneuerbarer Energien und zur Umwandlung von Abfällen in Energieressourcen bietet. Mittels seiner Tochtergesellschaften ist Anaergia an über 1.600 funktionierenden Projekten für erneuerbare Energien weltweit beteiligt. Anaergia betreibt 16 Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien.

