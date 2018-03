WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Rien ne va plus: Wien darf nicht Las Vegas sein - von Hans-Jörg Bruckberger

Kursauffälligkeiten zeigen: Wien ist ein Paradies für Zocker

Wien (OTS) - Es ist immer wieder das Gleiche: Kursauffälligkeiten stehen in Wien an der Tagesordnung. Jüngstes Beispiel ist Zumtobel:

Die Aktie ist am Montag nachrichtenlos um 6,6 Prozent eingebrochen, und das auch noch bei hohen Umsätzen und in einem unauffälligen Marktumfeld. Am nächsten Tag folgten prompt schwache Zahlen samt Gewinnwarnung und einem Kursrutsch.

Es scheint fast so, als hätte - wieder einmal - jemand mehr gewusst und vorab entsprechend gehandelt, was nicht rechtens ist. Seit vielen Jahren sind immer wieder derartige Kursauffälligkeiten zu beobachten. "Typisch Wien", sagen erfahrene Marktbeobachter. Dasselbe gilt für die immer wieder auftretenden Auffälligkeiten in der Schlussauktion. Am 28. Februar legte Wienerberger infolge positiver Analystenstimmen deutlich zu, sodass die Aktie am Nachmittag rund zehn Prozent im Plus lag. Nach 17 Uhr waren es immer noch etwa acht Prozent, am Ende aber nur noch gut vier. In der letzten halben Stunde wurden 3,5 Prozent ausradiert - ohne Nachrichten, die dies gerechtfertigt hätten. Offensichtlich waren mal wieder Zocker am Werk. Für die ist Wien ein Paradies.

Bleibt die Frage, ob man das will. Soll sich Wien als "Wildwest-Börse" für Zocker positionieren? Das ist nicht ironisch gemeint, sondern eine Option. Internationale Experten haben mitunter die Empfehlung ausgesprochen, dass Wien eine Brückenfunktion übernehmen und sich gewissermaßen als "bessere Ostbörse" positionieren soll - die mit lockereren Zulassungsbestimmungen osteuropäische IPOs (auch KMU) anlockt, gleichzeitig aber westlichen Investoren doch eine gewisse Rechtssicherheit bietet.

Bis dato ist das aber nicht der Weg, den man einschlagen will. Wien will als reifer, etablierter Markt punkten - und scheitert daran immer wieder kläglich. In Zeiten, in denen bei internationalen Unternehmen der Compliance-Wahn schon derart fortgeschritten ist, dass man einen Geschäftspartner bald nicht einmal mehr auf einen Kaffee einladen darf, fällt der offensichtlich nicht stattfindende Reifungsprozess des Wiener Kapitalmarktes umso negativer auf. Da braucht man sich dann nicht über die schwachen Umsätze und weitgehend fernbleibende internationale Investoren zu wundern. Wobei natürlich gerade die dünnen Umsätze Zockern Tür und Tor öffnen. Gefordert sind nun alle Beteiligten: Börse, Finanzmarktaufsicht, Unternehmen, Marketmaker - und damit einmal mehr die Banken. Und das WirtschaftsBlatt, das weiterhin Missstände aufzeigen wird. Weil uns der Kapitalmarkt am Herzen liegt.

