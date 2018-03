Die Bibliotheca Alexandrina wählt die OCR-Software von NovoVerus für die Digitalisierung der wertvollen Sammlung ägyptischer Presseartikel aus

(PRN) - - NovoDynamics arbeitet mit an der digitalen Erhaltung von mehr als 800.000 Artikeln, da die Bibliotheca Alexandrina und das Centre d'Etudes et de Documentation Economiques, Juridiques et Sociales ein Onlinearchiv für die Öffentlichkeit erstellt.

Ann Arbor, Michigan (ots/PRNewswire) - NovoDynamics, ein führender Entwickler von Mustererkennungs- und Analysetechnologie, und die ägyptische Bibliotheca Alexandrina (BA) gaben heute bekannt, dass die Software NovoDynamics® NovoVerus(TM) für den Digitalisierungsprozess von mehr als 800.000 ägyptischen Zeitungsausschnitten verwendet wird, die seit 1976 vom Centre d'Etudes et de Documentation Economiques, Juridiques et Sociales (CEDEJ -- Zentrum für Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften und Dokumentation), einer Auslandsvertretung des Centre Nationale de la Recherche Scientifique (CNRS - Nationales Zentrum für wissenschaftliche Forschung) gesammelt wurden. Das Hauptziel dieser Kooperation zwischen dem BA und dem CEDEJ ist es, die seltene Sammlung der Öffentlichkeit in einem durchsuchbaren Onlinearchiv bereitzustellen. Sobald die Artikel einmal digitalisiert wurden, können diese für immer in perfektem Zustand erhalten, indiziert und für die Onlinesuche international verfügbar gemacht werden.

NovoVerus wurde für diese umfangreiche Digitalisierungsinitiative aufgrund der umfassenden Unterstützung von Nahostsprachen und der überlegenen Genauigkeit bei der Texterkennung (OCR), vor allen Dingen bei qualitativ verminderten Texten, ausgewählt. Die automatische Bildverbesserung von NovoVerus wird die Verarbeitung von alternden Zeitungsausschnitten vereinfachen, von denen viele bereits vergilbt, beschädigt oder auf andere Weise qualitativ vermindert sind.

"Die BA ist bekannt für ihre Führungsrolle bei der digitalen Bearbeitung von arabischen Texten und NovoVerus hat sich bei ambitionierten OCR-Vorhaben als zuverlässige Wahl herausgestellt, da es eine starke Leistung bei gescannten Bildern von schwierigen Originalen mit schlechter Textqualität bietet", erklärte der leitende Techniker für digitale Produktion der Bibliotheca Alexandrina, Rami K. Rouchdi.

Der Präsident und CEO von NovoDynamics, David Rock, fügte hinzu: "Wir sind stolz darauf, dieses wichtige, internationale Vorhaben mit unserem Flagschiff-Produkt, NovoVerus, unterstützen zu können". Unsere Neuveröffentlichung ermöglicht ein schnelleres Verarbeiten, eine höhere Genauigkeit, eine bedeutende Verringerung der Memory-Nutzung und eine Reihe anderer Verbesserungen, die NovoVerus 4.0 zur branchenführenden weltweiten OCR-Sprachlösung machen."

Informationen zu NovoVerus 4.0

Neben der Unterstützung von Dokumenten mit gemischten Sprachen kann NovoVerus 4.0 weltweite Sprachen wie Arabisch, Persisch (Farsi, Dari), Paschtu, Hebräisch, Urdu, Chinesisch, Koreanisch, Russisch, Spanisch, Französisch und Englisch erkennen. Weithin angewandt in wichtigen behördlichen, kommerziellen und akademischen Anwendungen reinigt und konvertiert NovoVerus selbst die schwierigsten Dokumente - wie unter anderem beschädigte Originale und qualitativ verminderte Kopien - in digitale Texte, sodass sie für die Weiterverarbeitung und Analyse bereitstehen. Weitere Informationen finden Sie unter www.NovoDynamics.com/NovoVerus.



Informationen zur Bibliotheca Alexandrina

Die neue Bibliothek von Alexandria, Bibliotheca Alexandrina (BA), wurde im Oktober 2002 eingeweiht. Die Bibliothek strebt danach, den Geist und die Offenheit von antiken Bibliotheken wiederzubeleben und dabei weltweite Nutzer durch die technologischen Innovationen des digitalen Zeitalters teilhaben zu lassen. Das Haus ist mehr als eine Bibliothek mit Büchern, vielmehr ist es ein großer Komplex, welcher Wissenschaft, Forschung, Kunst, Geschichte, Technologie und Austausch über ein einziges Zentrum an der Mittelmeerküste bereitstellt. Seit der Einweihung hat sich die BA der Aufgabe verschrieben, als universale digitale Bibliothek zu dienen, die sich im großen Ausmaß der Digitalisierung und Erhaltung des regionalen und weltweiten Erbes verschrieben hat, sowohl unabhängig als auch in Zusammenarbeit mit internationalen Partnern. Die BA will bei der Bereitstellung von digitalen Konzepten für die internationale Wissensgesellschaft Pionierarbeit leisten. Weitere Informationen finden Sie unter www.bibalex.org.

Informationen zu NovoDynamics

NovoDynamics, Inc., ein im Jahr 2001 inkorporiertes Portfoliounternehmen von In-Q-Tel, entwickelt intelligente Informationserfassungssoftware und stellt fortschrittliche Analysemethoden bereit, die Daten in prozessfähige Einsichten umwandelt, die für eine bessere Entscheidungsfindung nötig sind. Die Produkte und Lösungen von NovoDynamics werden weltweit von Handelsbranchen, Regierungen und Hochschulen eingesetzt. Erfahren Sie mehr unter www.NovoDynamics.com.

Medienkontakt: Karen Zanon NovoDynamics, Inc. +1-734-205-9162 kzanon @ novodynamics.com

