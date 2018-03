Heinzl: ÖBB- und ASFINAG-Rahmenpläne 2013 bis 2018 - Investitionen für nachfolgende Generationen

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Verkehrssprecher Anton Heinzl erklärt anlässlich der aktuellen Aussprache im heutigen Verkehrsausschuss zum Thema "ÖBB und ASFINAG Rahmenpläne 2013 bis 2018": "Verkehrsministerin Doris Bures hat die Pläne nach den Grundsätzen 'Sinnvolles Sparen und Investieren' erstellt." Der ÖBB-Rahmenplan 2013-2018 sieht Mittel für den Ausbau der Schiene in der Höhe von insgesamt 12,682 Milliarden bis 2018 vor. Mehr als die Hälfte davon wird für die Sanierung des Bestandsnetzes verwendet. Die staatliche Autobahngesellschaft Asfinag investiert in den kommenden sechs Jahren jeden zweiten Euro, das sind rund 1,5 Milliarden, für mehr Verkehrssicherheit in Österreich. "Das sind Investitionen in die Zukunft, von denen nachfolgende Generationen profitieren", so Heinzl. ****

Konkret wird im ÖBB-Rahmenplan von 2013-2018 die Finanzierung wichtiger Projekte fortgeschrieben, wie etwa den Ausbau der Südbahnstrecken mit Semmering-Basistunnel (bis 2024) und Koralmtunnel (bis 2023), den Brennerbasistunnel (bis 2026), die Renovierung und den Neubau von 100 Bahnhöfen und Haltestellen bis 2014, Güterterminals, Eisenbahnkreuzungen oder Park-and-Ride-Anlagen, so Heinzl. ****

Die Asfinag betreibt auf 2.178 Kilometern Autobahnen und Schnellstraßen mit 150 Tunnels. Bis 2018 soll vor allem die Sicherheit in den Tunnels verbessert werden, dazu werden die Tunnelanlagen auf den höchsten Stand der Sicherheitstechnik gebracht. "Hier geht es um weniger Verkehrstote und Verletzte", betonte Heinzl.

Oberstes Ziel sozialdemokratischer Verkehrspolitik sei, dass alle Voraussetzungen geschaffen werden, um den Verkehr von der Straße auf die Schiene zu verlagern. "Der Schienenausbau ist neben wirtschaftlichen und beschäftigungspolitischen Gründen auch aus umweltspezifischen Gründen sehr wichtig, da die Bahn das umweltfreundlichste Verkehrsmittel ist", so Heinzl. (Schluss) mo/sl/mp

