taxi.eu mit einzigartigem Taxiservice für Städtereisende: Europas führende Taxi-App präsentiert sich auf der ITB Berlin

Berlin (ots) - Für taxi.eu fahren bereits 125.000 Taxifahrer in über 60 Städten Europas, darunter jetzt schon in den Hauptstädten Berlin, Wien, Kopenhagen, Amsterdam und Prag.

taxi.eu wird in diesem Jahr erstmals auf der ITB Berlin ausstellen und das gesamte Taxi-Netzwerk inklusive der drei neuen Standorte vorstellen: Europas führende Taxi-App ist ab sofort auch in Prag, Rostock und Ulm verfügbar. In allen drei Städten ist taxi.eu die einzige App, über die auf Knopfdruck ein Taxi bestellbar ist.

"Wir freuen uns, dass wir unser Netzwerk stetig ausbauen können und damit unsere Marktführerschaft immer wieder aufs Neue bestätigen. Auch in Prag arbeiten wir mit drei Funkzentralen flächendeckend zusammen und gewährleisten so einen sehr schnellen und sicheren Taxi-Service", freut sich taxi.eu-Chef Hermann Waldner.

taxi.eu funktioniert an allen Standorten gleich. Sobald der Bestell-Button auf dem Smartphone gedrückt ist, geht die Anfrage automatisch an den nächsten Taxifahrer. Ortskenntnisse des Bestellers sind nicht nötig, da das Telefon per GPS die Adresse des Wartenden an den Fahrer übermittelt. Zudem wird auf einer Karte in Echtzeit angezeigt, wie sich das Taxi dem Standort nähert.

Die kostenlose App ist mit 15 verschiedenen Optionen sehr kundenfreundlich. Beispielsweise kalkuliert sie Fahrpreise und geht auf individuelle Kundenwünsche wie Kreditkartennutzung, Kindersitze, Großraumtaxi oder englischsprachige Fahrer ein. Selbst umweltfreundliche "Eco-Taxis" können beispielsweise in Berlin oder Hamburg ohne Mehrpreis angefordert werden.

Die Tourismus-Leitmesse ITB Berlin findet in diesem Jahr vom 6. bis 10. März statt.

Über taxi.eu: taxi.eu ist marktführend und arbeitet mit Taxizentralen in mehr als 60 europäischen Städten zusammen. An das mit Abstand größte Netzwerk sind über 42.000 Taxis, mit 125.000 Taxifahrern in acht europäischen Ländern angeschlossen. In Deutschland fährt bereits mehr als jedes dritte Taxi für diesen Anbieter taxi.eu wird zukünftig die Anzahl der verfügbaren Fahrzeuge weiter erhöhen und somit eine noch schnellere Verfügbarkeit für den Kunden gewährleisten.

Apps kostenlos erhältlich unter:

Android: http://ots.de/0QIYy iPhone: http://itunes.apple.com/de/app/taxi.eu/id465315934?mt=8

