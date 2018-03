Music Unlimited Service von Sony Entertainment Network ab jetzt in Mexico erhältlich

(PRN) - -- Digitaler Musik-Cloudservice steht jetzt in 18 Ländern zur Verfügung

Foster City, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Sony Network Entertainment International meldete heute, dass sein cloudbasierter Musik-Aboservice Music Unlimited jetzt in Mexiko freigeschaltet wurde. Der jetzt in 18 Ländern erhältliche Music Unlimited Service bietet stellt einen Katalog von 18 Millionen lizenzierten Titeln(1) aller großen sowie vieler unabhängiger Labels auf Abruf zur Verfügung. Unterstützt wird eine breite Palette von Endgeräten, darunter PlayStation®3-Computerunterhaltungssysteme, tragbare Unterhaltungssysteme vom Typ PlayStation®Vita, Android(TM)-Smartphones und -Tablets, iPhone®, PCs und viele andere.

"Da wir wissen, dass die Musikfans in Mexiko seit einiger Zeit auf unseren qualitativ hochwertigen Aboservice gewartet haben, ist es uns nun eine große Freude, ihnen den Music Unlimited Service zur Verfügung zu stellen", sagte Michael Aragon, Vice President und General Manager of Global Digital Video and Music Services von Sony Network Entertainment International. "Neben sofortigem Zugriff auf die aktuellsten Hits hilft der Music Unlimited Service den Nutzern, neue Musik zu entdecken, indem er ihnen Zugang zu allen Genres bietet -- und das alles für eine monatliche Gebühr, die in etwa dem Preis eines einzigen Albums entspricht."

Mit den Monatsaboplänen Access (4,49 US-Dollar) (2) und Premium (8,99 US-Dollar)(3) bietet der Music Unlimited Service den Kunden unterwegs und zuhause ein einheitliches digitales Musikerlebnis auf verschiedenen Geräten. Unabhängig davon, ob die Nutzer ihre Musiktitel von ihren Bibliotheken, persönlichen Abspiellisten oder vorprogrammierten Kanälen aus genießen, Music Unlimited folgt ihnen, ohne dass sie sich die Mühe machen müssen, ihre Geräte zu synchronisieren oder sich in mehrere Konten einzuloggen.

Merkmale des Music Unlimited Service:

-- Music Unlimited ist ein cloudbasierter Streamingservice, bei dem keine digitalen Dateien gespeichert werden und daher keine Geräte synchronisiert werden müssen. Die Kunden können jederzeit und von überall aus auf die Bibliothek lizenzierter Musiktitel zugreifen. Unterstützte Geräte sind alle PCs (Windows oder Mac OS), mobilen Android-Geräte einschließlich Sony Xperia(TM)-Smartphones und -Tablets, Apple iPhone und iPod® Touch, Unterhaltungssysteme vom Typ PlayStation 3 (PS3(TM)), PlayStation Vita (PS Vita) (tragbar), Sony BRAVIA® HDTVs, Blu-ray Disc(TM)-Geräte, und Sony Walkman®. -- Mit einem ständig wachsenden globalen Katalog von 18 Millionen lizenzierten Titeln aller großen und vieler unabhängiger und lokaler Labels bietet der Music Unlimited Service Zugang zu den aktuellsten Hits, lokalen Favoriten und zeitlosen Klassikern. -- Musik Unlimited ist für die einfache Verwaltung und Entdeckung von Musik konzipiert und bietet vorausgewählte Kanäle nach Genre, Ära oder Stimmung. Die Kunden können auf allen kompatiblen Geräten persönliche Wiedergabelisten zusammenstellen, Listen mit Musikern ihrer Wahl hinzufügen oder Titel in ihre Bibliotheken aufnehmen. -- Der Music Unlimited Service steht immer zur Verfügung, selbst wenn keine Netzverbindung besteht(4). Mit der Offline-Wiedergabefunktion für Android-Geräte und PS Vita können die Kunden ausgewählte Titel abspielen, die sie in ihre Offline-Wiedergabelisten aufgenommen haben. Dies gewährleistet, dass sie niemals auf einen Soundtrack verzichten müssen. -- Die Kunden haben die Gewissheit, dass ihr Hörvergnügen niemals durch Werbung unterbrochen wird, und unerwünschte Titel können jederzeit übersprungen werden.

Durch seinen Auftritt in Mexiko ist Music Unlimited nun in 18 Ländern erhältlich. Diese sind (in zeitlicher Reihenfolge): Großbritannien, Irland, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, USA, Australien, Neuseeland, Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden, Kanada, Belgien, die Niederlande und Japan.

Indem er in Zusammenarbeit mit Omnifone Musiklizenzen von Rechteinhabern in Mexiko und dem Rest der Welt erwirbt, bietet Music Unlimited unmittelbaren Zugang zu lokalen und globalen Hits sowie einem umfangreichen Titelkatalog mit Klassikern, Ein-Hit-Wundern und praktisch allem, was es sonst noch gibt.

Informationen zum Music Unlimited Service de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@4850aed9 Music Unlimited ist ein cloudbasierter digitaler Musikservice, der einen globalen Katalog von mehr als 18 Millionen lizenzierten Titeln aller großen US-Labels sowie vieler unabhängiger Musikverlage und großen Herausgebergesellschaften in aller Welt bereitstellt. Music Unlimited wurde ursprünglich im Dezember 2010 eingeführt und ist auf einer breiten Palette netzfähiger Geräte von Sony und anderen Herstellern erhältlich. Dank der Vielfalt kompatibler Geräte und seiner regionsübergreifenden Reichweite in Verbindung mit dem Umfang seines Musikkatalogs ist Music Unlimited der ultimative Musikaboservice für Nutzer, die ihre Musik überall und jederzeit abspielen wollen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte:

Informationen zum Sony Entertainment Network de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@29074da6 Das Sony Entertainment Network ist die ultimative Bezugsquelle von digitaler Musik, Filmen, Spielen und vielem mehr. Das bequem über ein einzelnes praktisches Konto zugängliche Sony Entertainment Network ist eine globale umfassende Netzplattform, die Sonys digitale Unterhaltungsangebote über ein wachsendes Ökosystem digitaler Endgeräte von Sony und anderen Herstellern vereinheitlicht. Um mehr über das Sony Entertainment Network zu erfahren, besuchen Sie bitte:

1) Die Anzahl der verfügbaren Titel aus dem Katalog ist von Land zu Land unterschiedlich und könnte niedriger sein. (2) Ein Access-Abo kostet USD 4,99 (US-Kunden), CAD 4,99, £4,99, EUR4,99, DKK 49,00, NOK 49,00, SEK 49,00, AUD 7,99, and NZD 8,49 pro Monat (Access-Abos sind nicht in Japan verfügbar). (3) Ein Premium-Abo kostet USD 9,99 (US-Kunden), CAD 9,99, £9,99, EUR9,99, DKK 89,00, NOK 89,00, SEK 89,00, AUD 12,99, NZD 13,99 und JPY 980 pro Monat (4) Nur ausgewählte Geräte

