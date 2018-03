Kinder sprechen vor dem Menschenrechtsrat

World Vision verschafft Kindern und Jugendlichen vor der UN zum Thema Kindergesundheit Gehör

Genf/Wien (OTS) - Anlässlich der 22. Tagung des Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen hat der Präsident des Menschenrechtsrates zwei Jugendliche aus Lateinamerika der Kinderhilsorganisation World Vision eingeladen, eine Rede vor dem Plenum zu halten. Die Tagung steht ganz im Zeichen des Rechts auf Gesundheit.

Der 15jährige Jonas aus Bolivien, Präsident des Jugendnetzwerks in seiner Gemeinde, wird im Rahmen seiner Rede an den Menschenrechts-rat appellieren, Kinder stärker in den gesundheitspolitischen Entscheidungsprozess miteinzubeziehen. Zudem wird die 14jährige Tama 14 aus Haiti über die Problematik des mangelnden Zugangs zu Gesundheitseinrichtungen in Entwicklungsländern und von Armut geprägten Regionen sprechen.

Die Tagung der Vereinten Nationen zum Tag der Rechte des Kindes wird am Donnerstag, 7.3.2013 um 9:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit beginnen. Unter dem folgenden Link können die Tagung des UN-Menschen-rechtsrates sowie die Rede von Jonas und Tama via Web TV live mitverfolgt werden:

http://www.ots.at/redirect/humanrightscouncil

