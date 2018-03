Neue Berufungen an der mdw - Universität für Musik und darstellende Kunst Wien

Frischer Wind - Anfang März 2013 nahmen drei neue ProfessorInnen ihre Arbeit auf.

Wien (OTS) - Univ.-Prof.in Mag.a Tamara Metelka wurde als Professorin für Sprachgestaltung an das Institut für Schauspiel und Schauspielregie (Max Reinhardt Seminar) berufen. Das Institut für Orgel, Orgelforschung und Kirchenmusik freut sich über Univ.-Prof. Mag. Johannes Ebenbauer als Professor für Orgel und Improvisation. Für das Institut für Analyse, Theorie und Geschichte der Musik konnte Univ.-Prof. Dr. Simon Obert als Professor für Musikwissenschaft gewonnen werden.

"Wir freuen uns erneut, nach intensiven Berufungsverfahren, solch herausragende und vielfältige Persönlichkeiten - aus wissenschaftlicher, künstlerischer wie pädagogischer Sicht - an der mdw begrüßen zu können", zeigt sich Rektor Werner Hasitschka zufrieden.

Tamara Metelka wurde in Wien geboren und erhielt ihre Schauspielausbildung am Institut für Schauspiel und Schauspielregie (Max Reinhardt Seminar). Von 1994-2005 war sie Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters, es folgten Zusammenarbeiten u.a. mit Claus Peymann, Achim Benning, Matthias Hartmann und Sven Erik Bechtolf, sowie Film- und Fernsehrollen in Österreich und Deutschland. Seit 2005 ist sie als freie Schauspielerin u.a. am Burgtheater Wien, am Theater in der Josefstadt und bei den Festspielen Reichenau tätig. Parallel zu ihrer künstlerischen Arbeit begann ab 1999 die Beschäftigung mit Körper und Sprache. Tamara Metelka lebt in Wien, ist verheiratet und hat eine Tochter.

Johannes Ebenbauer wurde in Strallegg/Steiermark geboren und studierte u.a an der mdw "Orgel Konzertfach". 1985 erhielt er die Stelle eines Assistenten der Wiener Dommusik, 1991 erfolgte die Berufung zum Domkapellmeister. Am Stephansdom wirkte er gemeinsam mit Peter Planyavsky bis 2005. Diese Periode war geprägt von intensivster Interpretation des Thesaurus Musicae Sacrae als Organist und Dirigent in Liturgie wie Konzert sowie in Rundfunk und Fernsehen. Seither entstanden Kompositionen für diverse Besetzungen von Kammermusik über Chorwerke bis zu oratorischen Formen. Seit 2005 lehrt Ebenbauer an der mdw Orgelimprovisation, liturgisches Orgelspiel, Hymnologie u.a. 2006 wurde ihm das Goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich verliehen. 2012 folgte die Habilitation im Fach Orgel und Improvisation.

Simon Obert studierte Musikwissenschaft, Kunstgeschichte, Sprachwissenschaft und Medienwissenschaft. 2006 wurde er mit der Arbeit "Musikalische Kürze zu Beginn des 20. Jahrhunderts" zum Dr. phil. promoviert. Von 2002 bis 2013 war er wissenschaftlicher Assistent am Musikwissenschaftlichen Institut der Universität Basel. Während dieser Zeit erhielt er u.a. ein Stipendium am Music Department der Harvard University, war Stipendiat des Schweizerischen Nationalfonds am Zentrum für populäre Musik der Humboldt-Universität Berlin und an der University of Southampton. 2006 gründete er gemeinsam mit Prof. Dr. Matthias Schmidt die Anton Webern Gesamtausgabe. Oberts Forschungen und Publikationen konzentrieren sich auf die Neue sowie populäre Musik des 20. Jahrhunderts und beschäftigen sich mit Fragen der Musikgeschichte, -analyse und -ästhetik.

Über die mdw

Die mdw - Universität für Musik und darstellende Kunst Wien zählt zu den weltweit größten und renommiertesten Universitäten der Aufführungskünste Musik, Theater und Film. Über 3.100 Studierende aus mehr als 70 Ländern genießen in 106 Studienrichtungen aus den Bereichen Musik, darstellende Kunst und Pädagogik ihre Ausbildung. Zu den insgesamt 24 Instituten der mdw zählen u.a. das Max Reinhardt Seminar sowie die Filmakademie Wien. Weitere Informationen zu den neuen ProfessorInnen unter: http://www.mdw.ac.at/ID/38

