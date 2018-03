FPÖ-Mölzer: Euro-Defizitsünder haben vereinbarte Sparziele unbedingt einzuhalten

Nachgeben gegenüber Pleiteländern droht gefährliche Kettenreaktion auszulösen - Am Ende könnte es zu Schuldenerlass der EU-Nettozahler kommen

Wien (OTS) - Vereinbarte Sparziele seien einzuhalten, sagte heute der freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Andreas Mölzer, zu der Forderung Spaniens nach Neuverhandlungen sowie zu Berichten, wonach die EU erwäge, die Kreditbedingungen für Irland und Portugal zu lockern. "Es dürfen nicht ausschließlich die Interessen der Pleitestaaten berücksichtigt werden, vielmehr müssen die Interessen der Geberländer gewahrt bleiben, die ja ein erhebliches finanzielles Risiko eingegangen sind", betonte Mölzer.

Insbesondere wies der freiheitliche EU-Mandatar darauf hin, dass durch ein Nachgeben gegenüber den Defizitsündern eine gefährliche Kettenreaktion in ausgelöst werden könnte. "Einerseits sinkt die Bereitschaft zu sparen erheblich, und andererseits wäre es nur eine Frage der Zeit, bis weitere Forderungen nach Erleichterungen erhoben werden. Und am Ende könnte es dazu kommen, dass die EU-Nettozahler, darunter auch Österreich, die Schulden ganz oder teilweise erlassen, womit die Schuldenunion perfekt wäre", warnte Mölzer.

Überdies zeige die Forderung Spaniens nach Neuverhandlungen einmal mehr, dass die Währungsunion in ihrer derzeitigen Form gescheitert sei, so der freiheitliche Europaabgeordnete. "Anstatt laufend Geld in die Schuldenstaaten zu pumpen, ohne dass sich dort die Lage nennenswert verbessert, sollten endlich andere Maßnahmen, etwa eine Teilung der Euro-Zone oder die Rückkehr zu nationalen Währungen, in Betracht gezogen werden", schloss Mölzer.

