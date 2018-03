Kunststar Ian Davenport kommt nach Salzburg

Einladung zu Mediengesprächen in der Galerie "2C for ART" am 22. März

Salzburg (OTS) - Den jungen Salzburger Galeristen Christian Gschwandtner (36) und Christoph Haas (29) ist ein außergewöhnlicher Coup gelungen: In ihrer Galerie '2C for ART' (www.2cforart.at/salzburg) in der Salzburger Rainerstraße präsentiert der britische Maler Ian Davenport seine einzigartige Kunst erstmals im Rahmen einer Verkaufsausstellung in Österreich. Für Gespräche mit JournalistInnen steht Davenport vor der Vernissage am 22. März zwischen 13:00 und 17:00 Uhr zur Verfügung.

"Das Brechen von gelernten Regeln hat mir neue Wege geöffnet", erklärte Ian Davenport im britischen Qualitätsblatt "The Guardian" seinen Zugang zur Kunst. "Wer mit Pinseln die Leinwand bestreicht, weiß, was das Ergebnis sein wird." Für seine weltweit bekannten "Puddle Paintings" (Pfützenbilder) bringt Davenport deshalb Farben mit Spritzen auf der Leinwand auf. Diese Technik erlaube ihm eine "präzise Kontrolle der Flüssigkeit", so Davenport. Der Name "Puddle Paintings" kommt daher, dass sich die Farben im unteren Bildrand in einer Pfütze sammeln.

"Lang gehegter Traum geht in Erfüllung"

Für Christian Gschwandtner von "2C for ART" geht mit der Verpflichtung von Davenport ein lang gehegter Traum in Erfüllung. "Christoph Haas und ich haben Ian Davenport die letzten Jahre intensiv verfolgt und sind von seiner Entwicklung fasziniert. Wir sind überglücklich, ihn jetzt in unserer eigenen Galerie zeigen zu dürfen." Die Galerie "2C for ART" hat erst im Sommer 2012 in der Rainerstraße 4 im Salzburger Andräviertel eröffnet. Zur Vernissage seiner Ausstellung "Surface" am 22. März 2013 um 18:00 Uhr wird der Künstler persönlich anwesend sein und Siebdrucke und Radierungen aus der Schaffensperiode 2002-2012 vorstellen. Zuvor steht Davenport gemeinsam mit Christian Gschwandtner und Christoph Haas zwischen 13:00 und 17:00 Uhr für Gespräche mit JournalistInnen zur Verfügung. Terminvereinbarungen werden von Martin Sturmer unter der Telefonnummer 0662 450627 bzw. per E-Mail martin.sturmer @ mediaclub.at gerne entgegengenommen.

Künstlerbiografie Ian Davenport

Ian Davenport wurde 1966 in Sidcup in der englischen Grafschaft Kent geboren. Er studierte Kunst am Northwich College of Art and Design und machte 1988 seinen Abschluss am Goldsmith College der University of London. Im selben Jahr nahm er an der Kunstausstellung "Freeze" in den Londoner Docklands teil, die von Damien Hirst kuratiert wurde. 1991 wurde Davenport für den renommierten "Turner Prize" nominiert. Davenports Werke wurden in wichtigen zeitgenössischen Kunstgalerien präsentiert, darunter u. a. die "Tate Britain" in London, die "Paul Kasmin Gallery" in New York oder die "Art Plural Gallery" in Singapur. In den letzten Jahren haben seine Bilder enorme Wertsteigerungen erzielt - für Großformate (200 x 200 cm) werden mittlerweile Verkaufspreise von bis zu 80.000 Euro erzielt.

Veranstaltungshinweis: Mediengespräche mit Ian Davenport



Datum: 22.3.2013, 13:00 - 17:00 Uhr



Ort:

Galerie "2C for ART"

Rainerstraße 4, 5020 Salzburg



Rückfragen & Kontakt:

Dr. Martin Sturmer

Mediaclub GmbH

Tel. 0662 450627

martin.sturmer @ mediaclub.at