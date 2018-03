ORF zum 85. Geburtstag Karlheinz Böhm: Doku "Mister Karl" und Skandalthriller "Peeping Tom - Augen der Angst"

Jubilar auch in Ö1-Sendereihe "Du holde Kunst"

Wien (OTS) - Am 16. März wird Karlheinz Böhm 85 Jahre alt. Aus diesem Anlass zeigt "dok.film" am Sonntag, dem 10. März 2013, um 23.00 Uhr in ORF 2 Kurt Mayers Dokumentarfilm "Mister Karl. Karlheinz Böhm -Wut und Liebe" - ein sehr persönliches Porträt des beliebten Schauspielers, Regisseurs und Äthiopienhelfers, der Mitte der 50er Jahre in der Rolle des Kaisers Franz Joseph in Ernst Marischkas "Sissi"-Trilogie weltberühmt wurde. Anschließend, um 0.30 Uhr in ORF 2, steht der 1959 produzierte Psychothriller "Peeping Tom - Augen der Angst" auf dem Programm, der einst für einen veritablen Kinoskandal sorgte: Böhm schlüpfte darin in die Rolle eines mädchenmordenden Kameramannes und brach damit radikal mit dem romantischen Image aus den "Sissi"-Filmen.

Auch Ö1 gratuliert dem Jubilar: In der Sendereihe "Du holde Kunst" spricht Karlheinz Böhm am Sonntag, dem 10. März, um 8.15 Uhr unter dem Titel "Tief in unserm Wesen".

"Mister Karl. Karlheinz Böhm - Wut und Liebe"

Karlheinz Böhm ist ein Mann mit unglaublichem Lebensweg: Bis Anfang der 80er Jahre war er Schauspieler und Regisseur, seitdem ist er als Wohltäter und Äthiopienhelfer erfolgreich. Um das Image, das er durch seine Rolle in der weltberühmten "Sissi"-Trilogie bekommen hat, loszuwerden, schockierte er fünf Jahre später als psychopathischer Mörder in dem Psychothriller "Peeping Tom - Augen der Angst" das Publikum und profilierte sich später sowohl als Charakterdarsteller in mehreren Filmen von Rainer Werner Fassbinder, als auch als Theater- und Opernregisseur.

Der Dokumentarfilm von Regisseur Kurt Mayer thematisiert nicht nur die berufliche Karriere und das soziale Engagement von Karlheinz Böhm, sondern auch die Höhen und Tiefen seines Privatlebens: Vier Ehen, drei Scheidungen und sieben Kinder stehen für glückliche Beziehungen und schmerzliche Trennungen. Auch das schwierige Verhältnis zu seinem Vater, dem großen Dirigenten Karl Böhm, wird nicht ausgespart.

"Mister Karl. Karlheinz Böhm - Wut und Liebe" zeigt überraschende sowie neue Facetten dieser Ausnahmepersönlichkeit und beschreibt, wie er seine Ausstrahlung und sein Handwerk für sein humanitäres Engagement nützt.

"Peeping Tom - Augen der Angst"

Der britische Psychothriller von Regisseur Michael Powell gilt als kameratechnisches Vorbild für Alfred Hitchcocks Meisterwerk "Psycho" und sorgte 1960 für einen handfesten internationalen Kinoskandal. Heute als cineastischer Meilenstein gefeiert und von Jubilar Karlheinz Böhm mehrmals als "mein bester und wichtigster Film" bezeichnet, schockte die Story des psychopathischen Kameramanns Mark Lewis (Karlheinz Böhm), der junge Mädchen in Todesangst fotografiert, bevor er sie mit einem im Stativ eingebauten Messer ermordet, sowohl das Kinopublikum als auch Kritiker. Niemand wollte akzeptieren, dass Böhm, der "Märchenprinz" aus den "Sissi"-Filmen, einen psychopathischen Mörder spielte.

