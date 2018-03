ORF SPORT + mit dem Behindertensport-Magazin "Ohne Grenzen"

Am 7. März im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 7. März 2013, in ORF SPORT + sind das Behindertensport-Magazin "Ohne Grenzen" um 20.15 Uhr, die Höhepunkte von der Jugend- und Junioren-WM der Eisstockschützen in Wien um 20.45 Uhr, von der Skibob-WM in Bad Hofgastein um 21.15 Uhr und vom Weltcup der Naturbahnrodler in Vatra Dornei um 22.15 und 22.45 Uhr sowie ein "Sport-Bild" mit Faustball, Eishockey, Freestyle, Handball, Skibob, Pferderennsport, Hockey und Basketball um 21.45 Uhr.

Das Behindertensport-Magazin "Ohne Grenzen" zeigt am 7. März die Höhepunkte der alpinen Ski-WM der Behinderten in La Molina und lässt die aus rot-weiß-roter Sicht so erfreulichen Rennen noch einmal Revue passieren. Zu Gast im Studio bei Andreas Onea sind Österreichs erfolgreichste Teilnehmer/innen: Die vierfache Goldmedaillen-Gewinnerin Claudia Lösch, die sich die Titel im Super-G, in der Super-Kombination, im Riesenslalom in der Klasse sitzend sowie im Team-Bewerb holte. Und der dreifache Weltmeister Markus Salcher, der in der Abfahrt und im Super-G in der Klasse stehend sowie ebenfalls im Team-Bewerb erfolgreich war. Weiters berichtet "Ohne Grenzen" über das Rollstuhlfechten und präsentiert dabei den Fechter Manfred Böhm.

"Ohne Grenzen - Das Behindertensport-Magazin" ist selbst barrierefrei - mit Audiokommentaren für blinde und sehbehinderte Menschen sowie mit Untertiteln (ORF TELETEXT Seite 777) für gehörlose und stark hörbehinderte Menschen.

