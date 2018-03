Klicka eröffnet am 9. und 10. März Konzerte des VAMÖ

Wien (OTS) - Der Verband der Amateurmusiker und -vereine Österreichs (VAMÖ) veranstaltet am Samstag, den 9. März und am Sonntag, den 10. März wieder seine traditionellen Konzerte der Mitgliedsvereine. Am Samstag bestreiten das Vindobona Zitherquartett, der Landstraßer Mandolinenverein Tuma - Akkordeonorchester sowie Mandolinenorchester, das Mandolinenorchester Arion Steyr und der Steyrdorfer Saitenklang das Programm. Am Sonntag, den 10. März, spielen für Sie die Alpine Zitherrunde Enzian, der Schwechater Zitherverein, Franz und die 3 G's, Günter Johannes Kalina - Zither und das "neue wiener mandolinen-und gitarrenensemble".

Beide Konzerte finden im Theatersaal der Seniorenresidenz am Kurpark Oberlaa (10., Fontanastraße 10) statt und werden von der Dritten Landtagspräsidentin und Präsidentin des VAMÖ Marianne Klicka eröffnet.

Der Verband wurde im Jahr 1925 gegründet und ist seither bestrebt, das Musizieren mit den Instrumenten Akkordeon, Gitarre, Hackbrett, Mandoline, Tamburizza und Zither zu erhalten und zu fördern. Dem Verband gehören neben ca. 100 Vereinen und Spielgruppen auch zahlreiche Einzelmitglieder an.

Informationen erhalten Sie auf der Homepage: www.vamoe.at und per E-Mail: info @ vamoe.at. Karten zum Preis von 8,00 Euro (Kinder bis 10 Jahre - freier Eintritt) sind an der Tageskassa erhältlich. (Schluss)

