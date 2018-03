Fußball-Nationalteam kommt auf Trainingslager nach Stegersbach

Eisenstadt (OTS) - Das österreichische Fußball-Nationalteam absolviert heuer wieder ein Trainingslager in Stegersbach (Bezirk Güssing). Ende Mai wird sich das Team mehrere Tage lang in dem Thermenort auf das Europameisterschafts-Qualifikationsmatch gegen Schweden vorbereiten. Das berichten die Bezirksblätter Güssing/Jennersdorf in der aktuellen Ausgabe.

Teamchef Marcel Koller war bereits in Stegersbach um die Trainingsbedingungen in Augenschein zu nehmen. Schon 2008 hat sich die Nationalauswahl in Stegersbach auf die drei Spiele der Heim-Europameisterschaft vorbereitet.

Die Bezirksblätter Burgenland, ein Titel der RMA, erscheinen wöchentlich mit sechs Regionalausgaben.

RMA - Regionalmedien Austria:

2009 von der Styria Media Group AG und der Moser Holding AG gegründet, steht die RMA österreichweit für lokale Nachrichten aus den Regionen. Die RMA vereint unter ihrem Dach insgesamt 139 Zeitungen der Marken bz-Wiener Bezirkszeitung, Bezirksblätter Burgenland, Niederösterreich, Salzburg und Tirol, WOCHE Kärnten und Steiermark, der Kooperationspartner Bezirksrundschau Oberösterreich und Regionalzeitungen Vorarlberg, sowie Grazer, Kärntner Regionalmedien, Brennpunkt Schwaz und Wörgler & Kufsteiner Rundschau. Weiters bieten die Internet-Portale meinbezirk.at, woche.at und grazer.at auch im digitalen Bereich lokale und regionale Inhalte.

Weiterführende Links:

Bezirksblätter Burgenland: www.meinbezirk.at/burgenland

RMA - Regionalmedien Austria AG: www.regionalmedien.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Christian Uchann

Chefredakteur

Bezirksblätter Burgenland

Thomas A. Edisonstraße 2/1, 7000 Eisenstadt

M +43/664/80 666 5004

uchann @ bezirksblaetter.com