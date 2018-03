EANS-News: Butlers auf Expansionskurs in der Schweiz

Butlers auf Expansionskurs in der Schweiz

Filiale in Zürich eröffnet

Weiterer Standort in Winterthur bereits bestätigt

Köln, 06. März 2013. Butlers, einer der führenden Anbieter von Wohnmöbeln und -accessoires in Europa, baut seine Präsenz in der Schweiz aus und hat gestern eine Filiale in Zürich eröffnet. "Nachdem wir vor einigen Jahren in einem temporären Mietverhältnis den Standort Zürich erfolgreich testen konnten, freuen wir uns sehr, nun langfristig dort vertreten zu sein", so Jörg Arndt, innerhalb der Butlers-Geschäftsführung zuständig für die Auslandsaktivitäten.

Ein weiterer Standort im Kanton Zürich soll im dritten Quartal folgen. "Der Mietvertrag für ein Objekt in Winterthur ist schon unterschrieben", bestätigt Jörg Arndt. Butlers ist in der Schweiz bereits mit Filialen in Basel, Luzern und Schönbühl vertreten.

Mittlerweile umfasst das Filialnetz der Butlers-Gruppe europaweit rund 160 Filialen. Neben Deutschland und der Schweiz ist das Kölner Familienunternehmen bereits in Großbritannien, Österreich und Spanien sowie über Franchisenehmer in Griechenland, der Tschechischen Republik, Ungarn und der Ukraine tätig. Darüber hinaus betreibt der Wohnspezialist vier Onlineshops in Deutschland, Großbritannien, Österreich und Spanien. Einen Onlineshop in der Schweiz hält Jörg Arndt schon bald für möglich: "Wir sehen hier noch sehr viel Potenzial im Bereich E-Commerce und können uns vorstellen, noch in diesem Jahr online zu gehen."

Mit dem Ausbau seines internationalen Multi-Channel-Vertriebs will das Unternehmen seinen profitablen Wachstumskurs weiter forcieren. Die Butlers-Gruppe wächst seit 2008 jährlich um durchschnittlich 20% und erwirtschaftete im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Rekordumsatz von 101 Mio. Euro.

Über Butlers:

Butlers ist einer der führenden Anbieter von Wohnmöbeln und -accessoires in Europa. Das 1999 von Wilhelm Josten und Frank Holzapfel gegründete Familienunternehmen hat sich in den vergangenen Jahren erfolgreich entwickelt. Heute betreibt der Spezialist in Sachen Wohnen rund 160 Filialen, davon 48 im europäischen Ausland. Neben Deutschland ist Butlers in Großbritannien, Österreich, der Schweiz und Spanien sowie über Franchisenehmer in Süd- und Osteuropa präsent. Im Jahr 2007 hat Butlers mit der Eröffnung des eigenen Onlineshops eine wesentliche Grundlage für seine Multi-Channel-Strategie gelegt. Für sein innovatives Konzept wurde der Mittelständler bereits mehrfach ausgezeichnet. Die Butlers-Gruppe wächst seit 2008 jährlich um durchschnittlich 20% und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2012 einen Rekordumsatz von 101 Mio. Euro. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Köln beschäftigt europaweit rund 1.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter: www.butlers.com

