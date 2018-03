AVISO: AK Wien und Bundesarbeitskammer wählen neuen Präsidenten

Vollversammlung AK Wien am 11. März, Hauptversammlung Bundesarbeitskammer am 12. März

Wien (OTS) - Die Vollversammlung der AK Wien und die Hauptversammlung der Bundesarbeitskammer wählen am 11. bzw am 12. März ihren neuen Präsidenten. Im Anschluss an die Hauptversammlung findet eine Pressekonferenz mit dem neuen Präsidenten der Bundesarbeitskammer statt. Bitte beachten Sie nachstehendes Programm:

159. Vollversammlung AK Wien, 11. März 2013

Auf der Tagesordnung der Vollversammlung steht neben der Wahl eines Präsidenten auch die Wahl von zwei VizepräsidentInnen.

Ablauf:

10.30 Uhr Beginn

10.45 Uhr Erklärung des scheidenden Präsidenten Herbert Tumpel 11.00 Uhr geheime Wahl, Sitzungsunterbrechung

11.40 Uhr Verkündung Wahlergebnis, Angelobung

11.50 Uhr Erklärung des neuen Präsidenten

12.00 Uhr Erklärung der Fraktionen

13.00 Uhr geheime Wahl von zwei VizepräsidentInnen

13.45 Uhr Verkündung Wahlergebnis

152. Hauptversammlung der Bundesarbeitskammer, 12. März 2013

Auf der Tagesordnung steh die Wahl eines neuen Präsidenten der Bundesarbeitskammer.

Ablauf:

10.00 Uhr Beginn

10.15 Uhr Erklärung des scheidenden Präsidenten Herbert Tumpel 10.45 Uhr geheime Wahl des Präsidenten

11.15 Uhr Verkündung Wahlergebnis

11.30 Uhr Annahme und Angelobung

11.40 Uhr Erklärung des neuen Präsidenten

12.00 Uhr Pressekonferenz

Beide Versammlungen finden im Bildungszentrum der AK Wien statt.

Bildungszentrum der AK Wien

1040, Theresianumgasse 16-18

ACHTUNG: Wir ersuchen um Akkreditierung unter presse @ akwien.at oder 01 50165-2630.

Ein Foto-Service wird angeboten.

Wir würden uns freuen, eine Vertreterin, einen Vertreter Ihrer Redaktion bei diesen Veranstaltungen begrüße zu dürfen.

