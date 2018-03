E! Entertainment HD launcht auf Sky / Am 30. April launcht der TV-Sender E! Entertainment beim Pay TV Anbieter Sky in Deutschland und Österreich in HD und erreicht damit nahezu maximale Verbreitung

Der amerikanische TV-Sender rund um die Themen Entertainment, Stars und Hollywood ist seit 2011 in deutscher Version verfügbar und hat sein Programm seither an die Bedürfnisse seiner lokalen Zuschauer angepasst. Deutsche Eigenproduktionen, Interstitials und nicht zuletzt ein auf das hiesige Publikum abgestimmter Sendeplan, machen den Sender noch attraktiver. Ab dem 30. April ist E! Entertainment HD für alle Sky Satelliten Kunden im Sky Welt Parket verfügbar.

Elke Walthelm, Vice President Partner Channels bei Sky Deutschland:

"Die Welt der Stars und Sternchen ist ebenso faszinierend wie unterhaltsam, insbesondere in HD. Als Bestandteil unserer erweiterten Partnerschaft mit NBCUniversal können wir nun vor allem unseren weiblichen Zuschauern mit E! Entertainment HD eine neue Farbe in unserem Programm anbieten."

Mit der Aufschaltung des Promi-Senders ist ab 30. April das gesamte Senderbouquet von Universal Networks International Germany im Angebot von Sky vertreten. Gerade für das jüngste deutsche Universal Networks Mitglied, E! Entertainment, ist der neue Partner Sky ein wichtiger Schritt in Richtung maximale Verbreitung. "E! Entertainment ist der einzige Sender aus Hollywood mit deutschem Flair. Ein junger, frischer Sender für alle, die Stars und neue Trends lieben. Es ist Fernsehen, das Spaß macht und jetzt, auch dank unserem Partner Sky, für ein noch größeres Publikum von insgesamt rund 5,5 Mio. Abonnenten verfügbar ist.", freut sich Katharina Behrends, Geschäftsführerin von Universal Networks International Germany.

Repositionierung & Programm

Jünger, frischer und noch näher dran an den Stars. Mit dem Brand Refresh im Jahre 2012 öffnet sich die Marke und etabliert außerdem die neue Tagline "Von Stars empfohlen!", die das enge Verhältnis zwischen dem Sender und den Prominenten im Fokus unterstreicht. Der neue Look des Senders, das neue Logo und die neue Tagline heben die Marke auf die nächste Stufe und erweitern sie. So halten nun auch Musikformate, wie "The Saturdays - Der Weg nach oben.", Einzug in das neue Programm, das pünktlich zum Start auf Sky in Deutschland und Österreich on air geht. Die Realityserie begleitet die britische Popsensation "The Saturdays", die mit zahlreichen UK Top10 Hits und reichlich weiblichem Sexappeal im Gepäck nun auch Amerika erobert. Ebenfalls neue Wege bestreitet man mit der Kulinarik-Serie "180°C New York", die Einblicke in das Haute Cuisine Business gewährt; oder mit der sportlichen Reality-Soap rund um Olympiagold-Schwimmer "Ryan Lochte". Aber natürlich bleiben auch beliebte Serien, wie "Live from the Red Carpet", "Fashion Police", "Ice Loves Coco" oder "Keeping Up with the Kardashians", im Programm erhalten.

Auch die lokalen Eigenproduktionen des Senders erfreuen sich großer Beliebtheit. "Fulminant", das Starmagazin mit Alexandra Polzin, berichtet von den roten Teppichen bei Deutschlands glamourösesten Galaevents. Für 2013 arbeitet E! Entertainment derzeit verstärkt an einem Modeformat mit Jorge Gonzales und auch eine Weiterführung von "Fulminant" ist angedacht.

