Online-Studienwahltest für zu Hause - die Alternative zur Studienmesse

Wien (OTS) - Alle, die im Herbst ein Studium beginnen möchten, müssen sich bereits jetzt darauf vorbereiten - sonst werden Aufnahme- und Inskriptionsfristen versäumt. Eine große Menge an Studienangeboten muss gesucht, gesichtet, selektiert und dann in die engere Wahl gezogen werden. Wer keine Zeit hat, die in vielen Bundesländern angebotenen Studienmessen, wie die vom 7. bis 10. März stattfindende BeSt in Wien zu besuchen, kann auch online das für sich passende Studium finden - und zwar mit dem kostenlosen Studienwahltest auf www.studieren-studium.com .

Zentrale Plattform für die Studienwahl

Der Test, den seit April 2012 bereits 19.713 Personen absolviert haben, zeigt nach rund zweistündiger Testzeit, wie sehr man für die unterschiedlichen Studienrichtungen geeignet ist. Er liefert eine Übersicht aller in Deutschland, Österreich und in der Schweiz angebotenen und passenden Studiengänge inklusive Kontaktdaten. Zu allen Studienrichtungen und Fachbereichen gibt es ausführliche Beschreibungen über Studieninhalte und Berufsmöglichkeiten nach dem Studium. Das heißt: Die Studieninteressenten können den gesamten Prozess der Studienwahl bequem von einer zentralen Website aus organisieren. Die Datenbank mit über 25.100 Studiengängen wird laufend aktualisiert. Alle Absolventen des Tests erhalten ein Teilnahmezertifikat.

Qualität des Ergebnisses

Sechs Testmodule fließen in die Berechnung der persönlichen Studieneignung ein und bestehen aus einer Kombination aus Selbsteinschätzung und objektiver Fremdeinschätzung durch Prüfung tatsächlichen Könnens und Wissens. Dadurch erreicht der Test eine hohe Aussagekraft und kann als wichtige Unterstützung bei der Suche nach dem richtigen Studium verwendet werden. Besonders hervorzuheben ist, dass der Test auch die Eignung für die jeweiligen Berufsfelder, in denen man nach Absolvierung des Studiums arbeitet, berücksichtigt.

