AVISO: Frauenberger und Wurzer empfangen Wienerinnen

Wien (OTS) - Frauenstadträtin Sandra Frauenberger und Gemeinderätin der Wiener Grünen Martina Wurzer empfangen am Frauentag Wienerinnen im Gemeinderatssitzungssaal im Wiener Rathaus. Im Rahmen der Veranstaltung "Offenes Rathaus für Wienerinnen" haben Frauen die Möglichkeit die beliebte Rathausführung "Wege der Frauen durchs Rathaus" zu besuchen und im Gemeinderatssitzungssaal die Wiener Stadtpolitikerinnen zu treffen.

"Am Frauentag stehen die Wienerinnen im Mittelpunkt, daher ist auch das Rathaus ein Ort der Begegnung, Information und Unterhaltung besonders an diesem speziellen Tag im Jahr. Wir laden alle Wienerinnen ein, diesen Tag mit uns im Rathaus zu verbringen", wenden sich Frauenberger und Wurzer an alle Wienerinnen.

Das genaue Programm zur Veranstaltung findet sich unter:

www.frauen.wien.gv.at

VertreterInnen der Medien sind zu diesem Fototermin herzlich eingeladen. (Schluss) grs

Fototermin im Gemeinderatssitzungssaal mit Wurzer und Frauenberger



Datum: 8.3.2013, um 16:15 Uhr



Ort:

Wiener Rathaus Gemeinderatssitzungssaal

Lichtenfelsgasse 2, 1082 Wien



