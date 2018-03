Erstes "Mentoring für MigrantInnen" in Kärnten abgeschlossen: Die Hälfte schaffte den Jobeinstieg!

Mentoring-Programm von WKK, ÖIF und AMS unterstützte 15 Migrant/innen beim Einstieg in den Kärntner Arbeitsmarkt

Wien (OTS) - Am 5. März 2013 wurde der erste Durchgang des Erfolgsprogramms "Mentoring für MigrantInnen" in Klagenfurt erfolgreich abgeschlossen: Rund die Hälfte der 15 Teilnehmer/innen hat bislang den Einstieg in den Kärntner Arbeitsmarkt geschafft, an der weiteren Vermittlung wird gearbeitet. "Es ist ein großer Erfolg, dass das Mentoring-Programm seit 2012 auch in Kärnten und damit in allen neun Bundesländern stattfindet. Die enge Zusammenarbeit von Migrant/innen und erfahrenen Personen aus der Wirtschaft verdeutlicht, dass Integration nur als zweiseitiger Prozess funktioniert", erklärt Beatrix Lewandowski, stv. Geschäftsführerin des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF).

Hoher Frauenanteil - gute Qualifikationen

Unter den 15 Mentees sind 13 Frauen und 2 Männer. Die Mentees stammen aus acht verschiedenen Herkunftsländern, unter anderem aus Italien, der Ukraine, dem Iran, China und den USA. Das berufliche Spektrum der Teilnehmer/innen ist ebenso vielfältig und reicht von der Ernährungsberatung über den pädagogischen Bereich bis hin zum Management.

Vernetzung und Arbeitsmarktintegration stehen im Vordergrund

Das Programm "Mentoring für MigrantInnen" unterstützt gut ausgebildete Migrant/innen bei ihrer Integration in den österreichischen Arbeitsmarkt: In einer sechsmonatigen Partnerschaft unterstützen Mentor/innen, Persönlichkeiten aus der Wirtschaft, die Mentees dabei, berufliche Netzwerke aufzubauen, die Anforderungen des österreichischen Arbeitsmarkts besser kennenzulernen und ihre Erfahrungen auf dem Arbeitsmarkt einzubringen. "Mentoring für MigrantInnen" ist deshalb ein wichtiges Programm, weil Personen mit Migrationshintergrund oft über sehr gute Kenntnisse und Qualifikationen verfügen, die am österreichischen Arbeitsmarkt gesucht werden", erklärt Hofrat Mag. Dobernigg vom Service für Arbeitskräfte in AMS Kärnten.

Win-Win-Situation schaffen

"Das Mentoring-Programm schafft eine Win-Win Situation für beide Seiten, da die Mentor/innen nicht nur den Mentees helfen sich am Kärntner Arbeitsmarkt besser zu bewegen, sondern auch ihre eigenen persönlichen Fähigkeiten, wie etwa Kommunikations- und Coaching-Skills und interkulturelle Erfahrungen ausbauen. Kärntner Unternehmen profitieren durch die spezifischen Kenntnisse der Mentees wie z.B. Sprachkenntnisse, hohe Qualifikation und internationale Netzwerke", erklärt Mag. Silke Guggenbichler von der Wirtschaftskammer Kärnten. So entsteht eine Situation in der sich beide Partner - Mentor/innen und Mentees - in positiver Weise weiterentwickeln.

Über "Mentoring für Migrant/innen"

"Mentoring für MigrantInnen" ist ein Kooperationsprojekt der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), dem Österreichischem Integrationsfonds (ÖIF) und dem Arbeitsmarktservice (AMS), das seit 2012 in allen Bundesländern durchgeführt wird.

