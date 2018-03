Schattenbanken: hohe Risiken, kaum Transparenz AK setzt sich auf EU-Ebene für bessere Regulierung ein

Linz (OTS) - Weltweit gibt es zunehmend Finanzunternehmen, die bankähnliche Geschäfte verrichten, aber außerhalb des regulären Bankensektors agieren. Die Arbeiterkammer fordert eine bessere Regulierung dieser sogenannten Schattenbanken, die meist in regulierungsarmen Zonen tätig sind und in der Krise ab 2007 eine fatale Rolle gespielt haben.

Schattenbanken sind ein relativ neues und wenig erforschtes Phänomen. Dabei handelt es sich keineswegs um ein Nischenproblem. Vielmehr hat das Schattenbankwesen dramatische Auswirkungen auf unser Wirtschaftssystem bis hin zu Gefährdung der Finanzstabilität. Denn Schattenbanken und "normale" Banken sind eng miteinander verflochten.

Die Tätigkeiten von Schattenbanken (etwa bestimmte Hedgefonds mit wenig Eigenkapital und Zweckgesellschaften, die in Steuer- und Regulierungsoasen wie den Kaimanninseln angesiedelt sind) bringen enorme Risiken mit sich, die auf den gesamten Finanzsektor überschwappen können. 2011 schätzte der Rat für Finanzstabilität (eine Vereinigung von Nationalbanken, Finanzministern und internationalen Organisationen der G-20-Staaten) das Volumen des globalen Schattenbankensystems auf 60 Billionen Dollar. Zum Vergleich: Das weltweite Bruttosozialprodukt betrug zu diesem Zeitpunkt etwa 70 Billionen Dollar.

Im Rahmen einer bestehenden Kooperation haben Vertreter/-innen der Arbeiterkammer Oberösterreich und des Instituts für Gesamtanalyse der Wirtschaft (ICAE) an der Johannes Kepler Universität Linz jetzt einen Gedanken- und Wissensaustausch zu diesem wichtigen Thema eröffnet. Einhellige Meinung zu Schattenbanken: Wenn eine Institution bankähnliche Geschäfte macht, muss sie so reguliert werden wie eine Bank, nach der Devise "gleiche Regeln fürs gleiche Geschäft". Schattenbanken, die direkt zu einer Bank gehören, müssen in einer Bilanz aufscheinen. Auch die Eigentümerschaft dieser sehr komplexen Konstruktionen muss klar nachvollziehbar sein.

Entsprechende Bestrebungen auf EU-Ebene gibt es zwar, doch streitet man hier ein Jahr nach der Veröffentlichung eines Grünbuchs zum Schattenbankwesen noch immer um Definitionen. Klare Regelungen lassen auf sich warten. "Die Arbeiterkammer wird jedenfalls nicht locker lassen und sich für mehr Transparenz und bessere Regulierung einsetzen", so AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer.

