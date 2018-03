Baker Botts expandiert im Mittleren Osten durch Allianz mit ILG-Kuwait

(PRN) - -- Der ehemalige US-Außenminister James A. Baker, III, kehrt für dieses historische Ereignis in die Region zurück

Kuwait City, Kuwait (ots/PRNewswire) - Die weltweit in Energiefragen führende Anwaltskanzlei Baker Botts L.L.P. expandiert ihre Tätigkeit im Mittleren Osten und gab heute eine Allianz mit der International Legal Group (ILG) aus Kuwait bekannt. Dies ist der erste Schritt nach Kuwait, in ein Land, das in der Region eine wichtige strategische Rolle einnimmt.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120831/MM66344LOGO)



Durch die Allianz können Baker Botts und ILG ihrer gemeinsamen Kundenbasis zusätzliche Ressourcen zur Verfügung stellen, einschließlich des Zugriffs auf lokale und internationale Rechtserfahrung in einer großen Bandbreite an Themen, Disziplinen und Gerichtsbarkeiten. Eines der Hauptziele der Allianz ist der Ausbau der Fähigkeit beider Kanzleien, ausländischen Unternehmen, die in Kuwait tätig sind, und in Kuwait ansässigen Firmen, die international tätig sind, noch besseren Service zu bieten.

"Wir sind von den Aussichten begeistert, die uns diese Allianz bietet und glauben, dass sowohl die Kanzleien selbst, als auch die Unternehmenskulturen von Baker Botts und ILG ausgezeichnet zueinanderpassen", erklärt Andrew Baker, der Managing Partner von Baker Botts. "Zahlreiche unserer wichtigsten Kunden sind in Kuwait tätig und unsere Vereinbarung mit ILG wird es uns ermöglichen, für sie noch effizienter zu handeln."

Dr. Rashid Alanezi, der Chairman von ILG meint: "Wir glauben, dass uns die Allianz mit Baker Botts die Möglichkeit bietet, unserer kuwaitischen Kundenbasis ein Spektrum an Erfahrung zu bieten, das im kuwaitischen Rechtsmarkt seinesgleichen sucht. Wir sind über die Verbindung zu der Kanzlei sehr froh und freuen uns auf die Zusammenarbeit bei wichtigen Mandaten in allen Bereichen."

Die Allianz mit ILG fügt nun auch Kuwait zu den im Mittleren Osten bestens eingeführten Büros von Baker Botts hinzu, zu denen Abu Dhabi und Dubai in den VAR und Riad in Saudi-Arabien zählen. Nach 40 Jahren Tätigkeit in der Region verfügt die Kanzlei mit 25 Rechtsanwälten über eine äußerst aktive Präsenz und deckt ein breites Spektrum an Themen für Kunden mit Tätigkeiten oder Interessen in der Region ab.

Die Allianz wurde bei einer Veranstaltung in Kuwait City in der Präsenz von James A. Baker, III, angekündigt, dem US-Außenminister während des ersten Golfkriegs, als die USA mit lokalen Mächten eine Koalition bildeten, um Kuwait von der Invasion und vorübergehenden Besetzung des Landes durch die irakische Armee zu befreien. Baker ist ein Senior Partner von Baker Botts. Seine Familie ist bereits seit über 140 Jahren in die Entwicklung und Leitung der Kanzlei involviert.

"Kuwait und die Menschen dieses wundervollen Landes nehmen in meinem Herzen einen besonderen Platz ein", erklärt Baker. "Es ist also eine ganz besondere Freude für mich zu sehen, dass die Kanzlei, an deren Entwicklung mein Urgroßvater, mein Großvater, mein Vater, mein ältester Sohn und auch ich maßgeblich beteiligt waren, nun auch hier vertreten ist."

Über Baker Botts L.L.P. Baker Botts ist eine internationale Anwaltskanzlei mit ca. 725 Anwälten, die in einem Netzwerk bestehend aus 14 Büros in aller Welt arbeiten. Aufgrund unserer Fachkenntnis und Erfahrung in den Branchen unserer Klienten haben wir uns im Energie-, Technologie- und Life Sciences-Sektor einen Namen als führende Kanzlei erworben. Im Laufe unserer 173-jährigen Firmengeschichte haben wir unseren Klienten laufend kreative und effektive juristische Lösungen geboten und dabei unser Engagement für konstante Spitzenleistungen bewiesen. Weitere Informationen finden Sie unter www.bakerbotts.com.

Über ILG aus Kuwait Es ist die Mischung aus akademischem Hintergrund und profunder praktischer Erfahrung, die auf das Jahr 1984 zurückgeht, die ILG bei ihren Klienten zu dem Ruf für Professionalismus, Zuverlässigkeit und Erfolg verholfen hat. ILG ist auf Prozessführung sowie lokale und internationale Schiedsgerichtsangelegenheiten spezialisiert. Wir sind in allen Fragen des Verfassungsrechts, Handels- und Gesellschaftsrechts, Finanz- und Bankenrechts sowie allen lokalen Gesetzen führend. Zusätzlich haben wir in der Vergangenheit für unsere Kunden Studien in Rechtsbereichen betreffend Öl und Gas, Telekommunikation und Immobilien durchgeführt. Da unsere Partner das nötige Vertrauen der Behörden besitzen, um auch bei der Formulierung von Gesetzestexten hinzugezogen werden, befindet sich ILG in der beneidenswerten Position, selbst die komplexesten Rechtsfragen in Kuwait entsprechend bearbeiten zu können. Wir erstellen unsere Studien und bieten Beratung sowohl in Arabisch als auch Englisch.

