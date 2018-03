Excel Markets startet mit brandheißen Spreads für die Branche

Auckland, Neuseeland (ots/PRNewswire) - Die neue Forex-Broker-Firma Excel Markets gibt heute den offiziellen Start ihres Geschäftsbetriebs mit der Lancierung ihrer Website bekannt: http://www.excelmarkets.com

Excel Markets ist ein Produkt von Global Broker NZ Ltd., einem Unternehmen, das als Händler für Termingeschäfte von der Financial Markets Authority of New Zealand (neuseeländische Finanzmarktaufsichtsbehörde) reguliert wird. Excel Markets ist ein neues Devisenhandelsunternehmen, das ein äusserst wettbewerbsfähiges Produkt auf den Markt bringt, mit dem Händler während Sessions des flüssigen Marktes Währungen wie EURUSD mit Spreads von 0,65 -0,75 Pips handeln können, inklusive der Provision.

Das echte ECN-Handelssystem von Excel Markets ermöglicht Händlern, für die Branche brandheisse Spreads in Anspruch zu nehmen und jede Art von automatisierten oder manuellen Handelsstrategien zu nutzen, ohne jegliche Einschränkungen von Stop- und Limit-Aufträgen auf den aktuellen Marktpreis.

Das ECN-Handelssystem von Excel Markets bietet die folgenden entscheidenden Vorteile:

durchschnittlicher Spread von weniger als 0,40 Pips auf EURUSD und USDJPY

Mindestbetrag pro Konto ist 200 USD

Mindesthandelsgrösse ist 1 Microlot

Leverage 1:400

begeisterte mehrsprachige Kundenbetreuer

mobiles Trading vom Android & iPhone aus

EAs und individuelle Händler sind willkommen

volle Ausführung von STP, ECN, NDD und DMA

Handelsplattform Metatrader 4

8 Währungen für das Basiskonto

staatlich gesteuerte Trennung von Geldmitteln

robuster Kundenbereich für schnelle Finanzierung und Abhebungen, sofortige Einrichtung von Unterkonten, interne Überweisungen usw.

Zwei neue Kontoarten, Excel Core und Excel Pro, werden vorgestellt. Auf beiden muss eine erste Mindesteinzahlung von 200 USD oder eines gleichwertigen Betrags erfolgen. Excel Core präsentiert ein provisionsfreies ECN-Modell mit Leverage von 1: 400, wogegen Excel Pro den niedrigstmöglichen Raw Spread mit äusserst niedriger Provision und Leverage von 1: 400 nutzt. Beide bieten kostenloses mobiles Trading, automatisierten Handel, keine Requotes und extrem schnelle Handelsausführung.

Jason Peterson und David Johnson, Mitbegründer von Excel Markets, sagen, dass ihnen die Stellung als einer der massgeblichen einführenden Broker der Welt in den letzten 4 Jahren einen einzigartigen Einblick in die äusserst konkurrenzfähigen Merkmale und Bedingungen verschafft hat, die moderne individuelle Händler verlangen.

"Wir sind immer bemüht, die Handelserfahrung für unsere Kunden zu verbessern, und wir freuen uns sehr, endlich das Excel-Produkt einführen zu können, das Händlern eine schnelle und einfache Ausführung, eine völlig transparente Preisgestaltung und eine hervorragende, innovative, benutzerfreundliche Handelserfahrung bietet", so erläutern sie.

Um weitere Informationen über Excel Markets zu erhalten, ein Konto zu eröffnen oder um einen Live-Chat zu führen, besuchen Sie die Website von Excel Markets unter http://www.excelmarkets.com oder kontaktieren Sie Excel Markets über support(at )excelmarkets(Punkt)com oder telefonisch unter + 64-4-488-0021.