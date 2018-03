Wirecard Bank kooperiert mit UATP / White-Label-Lösung für Fluggesellschaften / Erster Kunde airberlin

München / Aschheim (ots) - Die Wirecard Bank AG, ein Unternehmen der börsennotierten Wirecard AG, kooperiert mit UATP. Ab sofort kann Wirecard für sämtliche UATP-Kunden wie Fluggesellschaften, Hotels, Bahn- und Reiseunternehmen Zahlungslösungen anbieten und abwickeln. Mit Deutschlands zweitgrößter Fluggesellschaft airberlin, die bereits bei der Zahlungsabwicklung auf die Wirecard-Gruppe vertraut, wurde ein UATP-Kartenprojekt in Form eines Voucher-Programms vereinbart.

UATP wurde 1936 gegründet. Bei der UATP-Karte handelt es sich um die erste Kundenkreditkarte, welche Fluggesellschaften ihren Unternehmens-kunden anbieten, um flugbezogene Zahlungen durchzuführen. UATP erleichtert größeren Unternehmen die Verrechnung von Geschäftsreisen. Nahezu 260 Fluggesellschaften und zahlreiche Reisebüros akzeptieren UATP als Zahlungsmittel für Tickets, Service-und Verwaltungsgebühren sowie Netto-Flugpreise. Die Karte wird in mehr als 105 Ländern eingesetzt.

"Mit Wirecard können wir unseren Kunden einen vereinfachten und effizienteren Zahlungsprozess anbieten. Aus der Verbindung mit eigener Bank und technischer Dienstleistung entlang der kompletten Wertschöpfungskette eröffnet uns Wirecard neue Geschäftsmodelle und Anwendungsmöglichkeiten für unsere gemeinsame Kundenbasis", sagt Tom Cunningham, Vice President Business Development bei UATP.

Jörg Möller, Executive Vice President Travel & Transportation bei Wirecard ergänzt: "Wir freuen uns, dass wir ab sofort das Processing für UATP-Kartenzahlungen anbieten. Wir zeichnen uns dadurch aus, dass wir Kunden wie airberlin neue Lösungsansätze, bessere Integration und Erweiterung von alternativen Zahlungsmöglichkeiten in alle Vertriebskanäle bieten."

Als kartenausgebendes Institut kann die Wirecard Bank sowohl Plastik-als auch virtuelle Karten ausgeben. Über die Wirecard-Plattform kann die gesamte Prozesskette im Zahlungsbereich abgewickelt werden, von der kundeneigenen Kreditkarte über alternative Zahlungsmethoden bis hin zur Kartenakzeptanz. Das integrierte Risikomanagement zur Vermeidung von Zahlungsausfällen und Prozessfolgekosten schafft deutliche Mehrwerte, um Umsätze abzusichern.

Über UATP:

UATP wird als weltweites Zahlungsmittel für Firmenkunden akzeptiert, die Reisen über Airlines, Reiseagenturen und Amtrak® ausführen. Die Herausgabe von UATP-Karten erfolgt durch: Aeromexico; Air New Zealand (ANZFF.PK); American Airlines; Austrian Airlines; China Eastern Airlines (NYSE: CEA); Delta Air Lines (NYSE: DAL); EL AL Israel Airlines; Etihad Airways; GOL Linhas aereas inteligentes S.A. (NYSE:

GOL und Bovespa: GOLL4); Hahn Air; Japan Airlines (9201:JP); Malaysia Airlines; Qantas Airways (QUBSF.PK); Shandong Airlines; United Airlines (NYSE: UAL); und US Airways (NYSE: LCC).

Über Wirecard:

Die Wirecard AG zählt zu den führenden internationalen Anbietern elektronischer Zahlungs- und Risikomanagementlösungen. Weltweit unterstützt die Wirecard-Gruppe über 13.000 Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen bei der Automatisierung ihrer Zahlungsprozesse und der Minimierung von Forderungsausfällen. Die Wirecard Bank AG ist Principal Member von Visa, MasterCard sowie JCB und als Kreditkarten-Acquirer in 69 Ländern weltweit aktiv; mit mehr als 100 Transaktions- und 18 Auszahlungswährungen. Innerhalb der Wirecard-Gruppe bietet die Wirecard Bank innovative Lösungen in den Bereichen Corporate Banking, Prepaid- bzw. Co-branded-Karten- sowie Konten-Produkte; sowohl für Geschäfts- als auch für Privatkunden. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI). www.wirecard.de | www.wirecardbank.de | www.mywirecard.com

