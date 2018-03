Donaustadt: "Kulturfleckerl" veranstaltet Oster-Markt

Wien (OTS) - Der Verein "Kulturfleckerl Eßling" bereichert das Kulturleben in der Donaustadt mit verschiedensten Aktivitäten, vom Jazz-Abend bis zur Gemälde-Schau. Das nächste Projekt der auf ehrenamtlicher Basis arbeitenden Vereinsmitglieder ist ein "Oster-Markt". Am Freitag, 8. März, sowie am Samstag, 9. März, und am Sonntag, 10. März, werden im gemütlichen "Kultur-Stadl Eßling" (22., Eßlinger Hauptstraße 96) vielfältige österliche Dinge angeboten. Hübsche Dekorationen, Schmuck, Ostereier und weitere Gaumenfreuden sowie von Künstlern gestaltete Präsente und allerlei "Überraschungen" für den Nachwuchs sind zu fairen Preisen erhältlich. Das Motto des Marktes lautet "Kleines und Feines für Ostern". Freitag und Samstag ist der "Kultur-Stadl" zwischen 14.00 und 18.00 Uhr geöffnet. Sonntag kann man den Markt von 10.00 bis 17.00 Uhr aufsuchen. Der Eintritt ist kostenlos. Information: Telefon 06991/80 646 40, E-Mail:

kultur@kulturfleckerl.at.

o Allgemeine Informationen: Kultur-Verein "Kulturfleckerl Eßling": www.kulturfleckerl.at

